股債黃金混搭 降波動風險

進入2025年，全球也將面對川普2.0的衝擊。法人指出，全球主要市場進入降息循環，股票表現可望優於債券，但政經變數多，建議投資人採取多元布局，並在投資組合中納入黃金股票，以降低波動風險。

瑞士百達資產管理指出，預期2025年主要經濟體的成長具有韌性，全球經濟成長率在2025年估計將保持穩定於2.8%，接近趨勢成長率。通貨膨脹將繼續下滑，儘管成熟市場央行不太可能在2025年達到2%的目標，不過，利率下降，將有助於股票表現優於債券。

百達指出，全球主要股市在2024年表現出色，但2025年可能不如2024年，主要是因為股價水位已偏高，加上企業獲利成長也將低於2024年。百達估計2025年全球企業獲利將成長約7%，遠低於市場共識的12%。整體來說，美股表現仍將領先，可望受惠於人工智慧（AI）的持續應用。

在債券方面，百達認為，債券可能無法提供超額報酬，但投資環境對於固定收益仍算友善，投資人仍有機會獲得正面的通膨調整後報酬。百達最看好新興市場債（中國大陸除外），認為大多數新興市場債券的實質殖利率具吸引力。另外，信用債將受惠於持續降息。

不過，百達評估，市場目前低估兩個重大風險，即全球貿易戰全面爆發、美國10年期公債殖利率上升至5%以上。百達建議加碼黃金，因為黃金仍可繼續對抗通膨、地緣政治風險及川普任期中的任何意外震盪。黃金價格在經過修正後，已重啟上升趨勢，有望吸引避險資金流入。