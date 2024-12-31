印度股票商品 績效贏大盤

2024年落幕，印度Sensex指數全年累積漲幅近9%，統計投信發行的印度股票基金表現，全數優於印股大盤，平均績效24.4%，預估印度企業獲利在2025年仍有約15%的成長，可望持續推升印股以及印度基金表現。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，2024年第4季受到部分企業財報表現不若預期影響，壓抑印度股市表現，所幸內資買盤強勁，且最新經濟數據重現加速態勢，在基本面持穩下，仍持續看好印度經濟中長期成長態勢。

此外，印度央行12月維持基準利率不變，不過將存準率調降2碼，並認為最新一季GDP成長率應已見谷底，也預估CPI將向下，2025年首季降息機會提升，有助於刺激經濟成長與股市表現。

林光佑指出，從資金面觀察，外資已轉賣為買，一舉扭轉過去兩個月的賣超，且定期定額也持續增加，對穩定印度股市將有較佳效益。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度11月製造業PMI公布為56.5，連續擴張紀錄推進至41個月，反映印度經濟的韌性與活力。經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能。市場預估印度企業獲利在2025年仍有約15%的雙位數成長，在新興市場或全球皆名列前茅，顯示企業獲利成長趨勢不變。

黃俊晏認為，在投資策略上，產業配置上可以金融、工業、非必須消費、科技、通訊服務為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、潔淨能源、消費升級、印度製造等題材，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，若以中性評價估算，印度指數在未來一年，將有機會隨著企業獲利亮眼而走高，有機會挑戰雙位數報酬。川普上任後將對全球市場造成一定程度的影響，但印度內生性經濟足以帶動內需與消費升級，受到美國或全球市場影響較小。