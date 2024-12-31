快訊

土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

印度股票商品 績效贏大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
投信發行印度股票基金績效
投信發行印度股票基金績效

2024年落幕，印度Sensex指數全年累積漲幅近9%，統計投信發行的印度股票基金表現，全數優於印股大盤，平均績效24.4%，預估印度企業獲利在2025年仍有約15%的成長，可望持續推升印股以及印度基金表現。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，2024年第4季受到部分企業財報表現不若預期影響，壓抑印度股市表現，所幸內資買盤強勁，且最新經濟數據重現加速態勢，在基本面持穩下，仍持續看好印度經濟中長期成長態勢。

此外，印度央行12月維持基準利率不變，不過將存準率調降2碼，並認為最新一季GDP成長率應已見谷底，也預估CPI將向下，2025年首季降息機會提升，有助於刺激經濟成長與股市表現。

林光佑指出，從資金面觀察，外資已轉賣為買，一舉扭轉過去兩個月的賣超，且定期定額也持續增加，對穩定印度股市將有較佳效益。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度11月製造業PMI公布為56.5，連續擴張紀錄推進至41個月，反映印度經濟的韌性與活力。經濟強勁提振人民所得並促使稅收增速維持高檔，挹注政府資本支出動能。市場預估印度企業獲利在2025年仍有約15%的雙位數成長，在新興市場或全球皆名列前茅，顯示企業獲利成長趨勢不變。

黃俊晏認為，在投資策略上，產業配置上可以金融、工業、非必須消費、科技、通訊服務為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、潔淨能源、消費升級、印度製造等題材，靜待成長潛力與業績表現反映在股價上。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，若以中性評價估算，印度指數在未來一年，將有機會隨著企業獲利亮眼而走高，有機會挑戰雙位數報酬。川普上任後將對全球市場造成一定程度的影響，但印度內生性經濟足以帶動內需與消費升級，受到美國或全球市場影響較小。

延伸閱讀

高股息輸大盤、不及0050⋯明年恐現賣壓？網酸：買來套的

《你是我眼中的那道光》影評：印度電影在台灣難推，但絕對是2024十大必選

實施庫藏股並非漲勢萬靈丹 過去十年股價表現遜大盤

外資買亞股 最愛台灣

相關新聞

台股基金帶勁 衝出佳績

2024年落幕，12月境內外基金出現股債同跌。統計至30日止，12月境外基金績效平均下跌1.3%，股票型跌幅1.7%遜於...

全球公司債 魅力十足

美國聯準會（Fed）鷹式降息，投資人對2025年債市投資前景產生疑慮。法人指出，Fed在1月底不降息的機率增加，但應該不...

錢進債券商品 挑中短天期

隨美國聯準會降息，穩定配息的月配型債券ETF吸引收益型投資人目光。觀察近一年發行的月配型債券ETF，最多有已經歷11次配...

AI、電動車鏈 錢景閃亮

台積電法說將於元月16日登場，市場無不期待台積電能帶領大盤再攀高峰。就近來投信法人對2025年台股的看法，普遍認為今年仍...

中租母子基金 規模大增

中租集團旗下「中租基金平台」近年來業務大有斬獲。2024年中租基金平台的母子基金資產規模年成長率達64%，而受惠台股大漲...

美股基金 長線釣大魚

時間進入2025年，美股仍是國內外法人機構最看好市場，但該選大型股或小型股成為投資人新課題。投信法人表示，過去20年來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。