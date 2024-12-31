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美股基金 長線釣大魚

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
美股20年累計報酬
美股20年累計報酬

時間進入2025年，美股仍是國內外法人機構最看好市場，但該選大型股或小型股成為投資人新課題。投信法人表示，過去20年來，美國大型成長股累計報酬率高達720%，大幅領先同期間的小型價值股和大型價值股，尤其在新冠疫情爆發後，報酬率差距進一步擴大，長線投資人可考慮布局以投資大型股為主的美股基金。

美國經濟基本面穩固，企業獲利預期優異，加上人工智慧（AI）浪潮持續驅動科技創新，美國經濟仍備受市場期待。中信投信美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭分析，彭博數據顯示，2025年美國企業利潤增長率預計達14%，優於日本和歐洲等其他地區。

唐祖蔭進一步指出，川普即將二度就職，預期將延續首任期間的政策方向，包括稅收減免、去監管化、貿易保護和移民緊縮等措施，可望刺激美國經濟，吸引資本回流，進而推升美元走強，延續美國股市強勢格局。

值得注意的是，美國經濟增長與大型企業表現的關聯性愈來愈高。彭博數據顯示，2014年標普500指數前十大成分股占總市值比重為18%，而截至去年11月底，比重進一步上升至34%，其中蘋果、輝達、微軟三大巨頭占約20%。

唐祖蔭強調，大型成長股在風險控管和長期表現上更勝一籌，因相關企業憑藉其規模優勢和創新能力，面對市場風險和科技變革時，展現出更強韌性。統計顯示2004年9月至2024年9月，美國大型成長股累計報酬率達720%，領先小型價值股、大型價值股。

能否在AI戰場領先成為企業未來營運重要動能，群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，隨著AI應用逐漸成為企業標配，誰能搶先善用AI，誰就能享受到AI革命與數位轉型的加乘效應，並攻占市場新機會。

根據麥肯錫調查，目前全球企業導入AI比率已突破75%，且機構估計企業AI雲端服務及應用軟體的支出，在未來五年的年複合成長率有望超過30%，顯示市場需求相當強勁，因此美國大型科技股，尤以軟體服務類股成長具想像空間。

展望未來，唐祖蔭認為，大型成長股仍將是推動市場前進的主要動力，投資人可多加關注大型成長股的投資機會。

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