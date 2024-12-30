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日股基金 內需撐腰

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠民間消費成長帶動，日本第3季GDP季增1.2%，雖較第2季的2.2%成長放緩，但仍為連續兩季正成長，顯示在強勁內需支撐下，日本經濟正在走強，可望進一步提振日本企業獲利前景，推升日本基金表現。

富蘭克林證券投顧分析，除基本面改善，依據彭博經濟研究預估，日本企業2024全年宣布買回庫藏股規模有望達到13.1兆日圓，若能全部執行，有助宣布此政策的108家公司股東權益報酬率上揚。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本企業仍持續改善股東權益報酬率，企業治理改革成為日本企業追求的主流，不少企業逐步退出非核心業務，專注本業經營，有關併購交易與產業整合的趨勢也仍持續，進行日本企業的改革。日股評價水準仍屬大幅折價狀況，基於日本股市的報酬來源，很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這也為全球投資組合提供有助分散風險的報酬來源。

瀚亞投信認為，日本GDP將重新加速，擺脫通縮困境。日本企業獲利與銷貨收入均在歷史高點，且企業對中國大陸投資金額已降低，若中美貿易戰再起，受波及程度也將減少，企業財務重整政策也持續發酵，將有利於中小類股的表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以東京證券交易所最具代表性的PRIME市場（主板）為例，總成交值長期穩健上升，總交易值愈大顯示投資市場愈活絡，長期來說也愈有表現機會。另一方面，就投資者類型而言，外資仍穩占總成交值比例第一，長年維持在六成以上。不過日本政府企圖活絡「內資活水」的努力也已收到成效，近年內資散戶的占比逐漸提高，從2016年的14%快速上升至2024年接近23%的水準。結構性的改變不僅拓寬了市場資金來源，也提升市場的穩定性與流動性，降低外資單一主導對市場可能帶來的風險。

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