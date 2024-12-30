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外資買亞股 最愛台灣

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
接近年底，外資上周小幅買超新興亞股，以台股吸金21.7億美元最多。（聯合報系資料照）
接近年底，外資上周小幅買超新興亞股，以台股吸金21.7億美元最多。（聯合報系資料照）

接近年底，外資上周小幅買超新興亞股，以台股吸金21.7億美元最多，其次是南韓的0.5億美元；外資上周賣超印度3.8億美元最重，其次是馬來西亞的0.5億美元。亞股上周全數收紅，以台股漲3.4%最強，其次是泰國漲2.7%、菲律賓漲1.9%。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓22.6億美元最多，其次是印尼的11.2億美元；賣超則以對台股的187.3億美元最重，再來是泰國的41.2億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲29.3%最優，再來是越南及馬來西亞的12.5%，以南韓跌9.6%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超
外資在新興亞洲主要股市買賣超

印度股市最近高檔震盪。群益印度中小基金經理人林光佑分析，美元急升，加上先前從年線反彈上揚引發印度股市賣壓，但顯見年線依舊有撐。目前仍正面看待印度後市，因為印度經濟成長動能仍強勁，加上資金動能轉佳，內資定期定額也持續增加，搭配政府持續推行產業改革及基建支出，央行明年也可望開啟降息周期。

安聯投信台股團隊指出，受惠於人工智慧（AI）熱潮，市場對算力的需求不斷提升，但輝達最新AI晶片量產進度不如預期，造成部分資金最近轉向非輝達、特殊應用IC（ASIC）與其他科技股。美國新總統川普即將上任，相關政策概念股如軍工、衛星等概念股也受到市場關注。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，川普上任後，貿易政策與言論可能造成市場波動。不過，全球AI發展趨勢未變，台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體／ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，科技股仍是布局重心。整體看來，長線AI需求為半導體成長核心動力，可持續注意光通、亞馬遜AWS概念、IC設計、備援電力模組（BBU）、軟體相關個股。

越南今年來漲幅高居亞股第二。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府積極推動經濟改革，加上對外資投資限制逐步鬆綁，吸引國際資金湧入。越南經濟基本面穩健，多項經濟指標表現強勁，預期未來企業獲利將持續成長，這些因素都將持續吸引國際資金目光，推動越南股市持續走高。

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