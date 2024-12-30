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低碳當道ESG 題材吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

2025年即將到來，為促進環境永續，2025年碳費將先試申報、2026年正式收費，意味台灣正式邁入排碳有價時代。

長遠來看，碳排放量管理良好的企業，在低碳永續潮流下，市場關注度也可望更為提升，推升台股ESG ETF備受矚目。

群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，隨著台灣接軌國際、碳定價機制走向更為明確與健全，料將促進企業加快減碳腳步，以免因排碳成本衝擊獲利。也因如此，碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛的重點。

投資人不妨透過在標的選擇上，訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來參與趨勢，既能掌握淨零趨勢下帶來的碳金商機，也能同步掌握基本面良好、企業獲利可望維持增長的台股多頭趨勢。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金研究團隊研究團隊指出，在極端氣候威脅下，ESG永續經營已成為全球政府及企業相當重視的議題，也帶來無限商機，建議優先布局兼具ESG題材的台股高息中小股ETF，一次掌握中小股的漲升行情。

台新投信表示，台股在AI族群帶頭衝之下，加權指數頻創高點，唯在短線漲多下，台股震盪加劇。

展望後市，電子業預計可望受惠AI新晶片以及科技新產品出貨帶動業績，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長。

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