固定收益商品 錢潮湧入

投資人對新年度景氣和通膨存有擔憂，債市普遍表現震盪，但過去一周整體固定收益型ETF仍獲62.0億美元資金流入，其中，美債、歐債、亞債分別獲40.3億、6.8億、5.9億美元淨流入。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入46.1億美元，但非投資等級債ETF出現6.6億美元資金流出。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，透過跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，可有助於提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合，追求可持續的收益與資本增值機會同時也能有效控制下檔風險。就債市而言，目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與投資級債仍分別有7%與5%左右水準，而具備防禦與風險分散優勢的公債也有高於4%的殖利率，是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，而儘管利差偏窄，但透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，團隊採取謹慎而不要意外的投資策略，藉由避開過度競爭的產業與長期趨勢下滑的產業（如付費電視、串流影音、商場型零售業等），以期尋求具可持續性與具韌性的投資成果。

安聯投信表示，耶誕假期期間，金融市場經歷一段交易冷淡的時期，同時聯準會看重的通膨指標放緩超乎預期，加上消費者信心與勞動力數據降溫，經濟表現持續看好，緩解決策者對持續降息的顧慮。

安聯投信預估，可轉債於2025年將可提供良好報酬，由於目前經濟溫和而穩定的成長，企業信用體質保持良好，且企業整體再融資風險低，發債公司持續致力於降低債務比重，這使得整體信用體質保持良好，違約率預計將維持在相對低點，為收益率起到規避風險的作用。