2025第1季基金投資趨勢／純債券基金 可押五成水位

野村投信指出，2025年全球經濟可望延續2024年溫和成長步調，但川普新政不確定性增添股債市的波動風險。在第1季，建議投資人的純債券基金可占五成，包括多元收益債、美國非投資等級債、新興市場債基金；全球多重資產占30%，以求攻守兼備；股票部位占20%，聚焦台股優質基金。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，川普2.0對全球政經情勢的影響巨大，投資思維也應由此出發。經濟成長強勁、企業獲利前景佳，有利股市，但目前股市估值位於相對高檔，川普未來政策不確定性將推高波動度。此外，他的移民及關稅政策可能推升美國通貨膨脹，將減緩美國聯準會（Fed）的降息步調，美債殖利率也將跟著市場情緒波動。

鑒於川普政策是「讓美國再次偉大」，美國股債市皆有不錯的投資機會。駿利亨德森平衡基金聚焦美國股債市，投資策略的歷史已逾30年，歷經多次市場多空的考驗仍屹立不搖。基金參考指標採股六債四比，前三大持股為輝達、微軟、蘋果。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.21~6.42%。

在台股方面，野村推薦兼具科技、傳產股的一般型基金。野村優質基金是野村投信的台股旗艦型基金，鎖定成長性產業及次產業龍頭股（比重60~70%），搭配高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍涵蓋電子與非電子業。

野村優質基金到11月底的規模為244億元，在台股共同基金中名列前茅，產業分布以電子零組件股的28.9%最多，再來是半導體股占22.4%、電腦及周邊設備股占18.8%；前三大持股為台積電、廣達、力旺。

面對川普政策可能增加美國公債殖利率，野村投信認為，債市的布局更應強調多元化與動態調整，可配置20%資金在野村全球多元收益債券。這檔基金成立以來的八個完整年度中，僅2022年受到俄烏戰事與Fed升息影響而下跌，其餘皆為正報酬。基金無指標指數的限制，投資組合可大跨度調整，例如歷史存續期介於-1.3~7.8年間，美國比重介於2.6%~49.2%，金融債歷史比重介於15.6%~51.8%。

野村全球多元收益債券基金的平均信評為BBB，調整後存續期間為6.54年，債種以投資等級債占47.4%最多，其次是非投資等級債的37.9%、可轉換公司債的10.2%；市場別則是英國債占23.4%最多，其次是美國債占17%、德國債占6.9%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於6.82~8.86%。

野村美國非投資等級債券基金也可占20%。這是野村的旗艦基金之一，運用野村企業研究與資產管理獨創的千里馬投資策略，篩選出中長期潛力強的千里馬企業。

基金持債逾1,000檔，平均信評為B+，平均存續期間為3.48年；產業有18種，以能源債占14%最多，其次是基礎工業債的9.8%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於8.46~11.68%。

高盛新興市場債券基金可占10%。這是國人最愛的新興市場債券基金，持有金額為1,146億元。基金主要布局新興市場美元主權債及類主權債，讓投資人不必承擔當地貨幣波動風險。基金分散投資70多個市場，持債數逾700檔，不容易受單一國家個別事件影響；平均信評為BB，平均存續期間6.73年。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於15.81~17.99%。