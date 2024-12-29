時序將進入2025年，統計過去十年第1季全球主要股市表現，以台灣和美國股市最亮眼，台股以平均漲幅4%奪冠，美國NASDAQ 3.4%居次，中國深圳綜合3.1%排名第三。投信法人表示，過往股票市場首季以台、美雙強表現最佳，投資人可及早布局。

全球主要股市歷年第1季表現前十強 圖／經濟日報提供 群益創新科技基金經理人孫傳恕表示，市場預期川普上任美國總統後，關稅議題將為金融市場再掀波動，不過，整體大環境景氣仍維持正向，預料台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體、ODM供應鏈完整及轉單效益擴大。此外，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP可望呈現逐季走升，有助於台股行情延續。台股盤面可持續留意AI、矽光子、散熱、 IP與ASIC，及電競、遊戲機等相關族群。

美股方面，群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，美國12月雖如期降息1碼，但利率點陣圖全面上修利率中位數，反映未來降息將放緩，不過，對於經濟看法趨轉樂觀，顯示放慢降息主因考量未來川普政策的不確定性。展望後市，經濟領先指標仍持續向上，且美國企業現金水位自疫後反彈升至新高水準，企業獲利穩步增長足以帶動經濟成長，且新政府政策大多對美國有利，故持續看好美股表現。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，川普上任後，政策不確定性大幅收斂，目前市場正從川普當選之初對關稅、移民政策的擔憂，轉而關注全面降稅和放鬆監管的效果，共和黨完全執政下，可以期待全面性的刺激政策，市場迅速的正面情緒反應是第1季重要的投資契機。

富邦台美雙星多重資產基金聚焦台美兩地科技成長股及多元收益資產，除可迎接台美兩地股市的正面情緒，也透過新型態收益資產掌握穩定息收來源，相對傳統債券為主的收益配置，更適應2025年聯準會鷹式降息的環境。