2025第1季基金投資趨勢／股八債二配置 抓住多頭契機

統一投信指出，2025年全球景氣將保持擴張，多數國家央行進入降息循環，使全球股市有望呈現多頭格局，債市也有希望受惠於美國聯準會（Fed）降息的利多，建議投資人在第1季採取股八債二的資產配置，包括20%台股、20%全球科技股、20%大中華股票、20%尖牙股ETF及20%長天期BBB級公司債ETF。

統一投信表示，主動式台股高股息基金可以透過經理人選股操作，平衡資本利得與息收，以穩定配息水準。投資人可以選擇月配息級別，有機會兼顧資本利得及配息機會；如果不想要月配息，可以選擇累積型級別，以加速累積投資資本。

統一台灣高息優選基金去年9月成立，今年3月首次配息以來，每月的年化配息率至少都有8%。這檔基金以電子零組件股占29.3%最多，其次是電腦及周邊設備股的23.9%、半導體股的15.7%；前三大持股為台積電、奇鋐、廣達。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，企業獲利有望連續兩年創新高，2025年企業股息發放可期。人工智慧（AI）持續高速發展，預計仍將是主流。台股扮演AI供應鏈關鍵角色，2025年GB200出貨有機會使伺服器族群第1季淡季不淡。板卡和IC設計類股庫存調整結束，加上高殖利率優勢，也具備長期投資價值。

統一全球新科技基金今年來強漲53%，在所有產業型基金中高居第一，兩年及五年漲幅分為113.9%及204.9%，漲勢驚人。基金以美股占57%最高，其次是台股的18.5%、日股的7.9%；前三大持股為輝達、智邦、三菱重工。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，AI硬體持續布建，市場需求保持強勁。生成式AI升級，加上應用滲透率提升，協助企業流程自動化的軟體股，也將逐步成為市場焦點。

相較於先前台、美股市一枝獨秀，中國經濟基本面從2024年下半年已開始出現復甦跡象，也讓大中華股市後市可期。

統一大中華中小基金採雙核心投資策略，聚焦大中華內需商機及全球科技供應鏈，今年來狂漲逾55 %，高居新興市場基金第一。基金以台股占41.6%最多，其次是美股的19.1%、陸股的13.8%；前三大持股為輝達、貿聯-KY、健策。

科技股持續多頭行情，帶動相關ETF繳出優異成績，統一FANG+（00757）今年來大漲63.4%，在原型ETF中名列前茅，兩年漲幅達到217.6%，則是原型股ETF冠軍；最新收盤價為106.8元，為史上最快躍升百元價的ETF。

統一FANG+成分股精選十大科技巨頭，即博通、輝達、CrowdStrike、蘋果、網飛、字母、ServiceNow、亞馬遜、META及微軟。統一投信表示，科技巨頭長期投入AI研發，也是近年美股成長的最大動能。

統一投信表示，雖然在通貨膨脹黏滯性壓力下，Fed放緩降息腳步，但利率逐步調降的趨勢不變，使債券殖利率有望回落。美國新總統川普優先推行減稅政策，也有利公司債表現。統一ESG投等債15+鎖定長天期BBB級公司債，指數規則採用ESG評級變動加減權機制，不僅平衡風險和收益，且能受惠全球ESG趨勢。