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全球市場觀測站／日股走高 後市展望佳

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2024即將結束，上周全球金融市場在耶誕與新年假期間交投較為清淡，美股自聯準會鷹派降息後的急跌後回穩走高，值得留意的是日股亦有亮眼表現；債市方面，美國公債殖利率持續微幅走高，企業債券仍微幅上揚。

日股上周五（27日）大幅上漲，主要受惠於日圓兌美元貶至158日圓附近。由於川普即將上任美國總統，相關政策可能推升通膨，帶動美元指數走升至108元以上，日圓等亞洲貨幣相對走貶。日圓貶值除可讓出口類股受惠，基本面持續轉佳以及結構性改革亦有助提升股東權益，成為支持日本股市持續成長的兩大動能，加上日本的新NISA制度（少額投資非課稅制度）則有助帶動一般日本民眾投入更多資金於日本股市，成為繼外資之後另一股推升日股的動力。

野村投信表示，聯準會在12月18日利率會議宣布降息1碼，點陣圖則顯示明年僅有2碼降息空間，由於經濟展望及通膨預期同時上調，鷹派強度超出市場預期，市場負面解讀造成公債殖利率上揚、股市走跌。不過，雖然美股在宣布降息後一度大幅下跌，但旋即逐漸恢復上漲走勢，顯示在強韌的基本面支持下，即使股市短暫拉回，低檔承接意願仍強。

經濟數據方面，美國11月個人消費支出（PCE）報告顯示月增0.1%低於預估，但年增率2.4%是7月以來新高，通膨依然具黏著性；另外，上周公布初領失業救濟金人數為21.9萬人，優於經濟學家平均預估的22.4萬人，不過，連續請領失業救濟金人數增加數目高於預期，顯示美國勞動市場有降溫情形。隨著接近川普就任日期，預期市場將等待新政府推出的政策，股市應以區間整理為主。

日本 美國公債 降息

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