BBB債…投等債人氣王

聯準會（Fed）推開降息循環大門，為投資等級債券迎來長多行情，其中，BBB債券因兼具違約率相對低、殖利率相對佳雙優勢，其占投資等級債券發行總量比率達53%，高居投資等級債券的人氣王。

投信法人指出，BBB級債券兼具高信用評等與較佳的殖利率，投資人可透過投等債券基金布局。

台新特選IG債10+ETF（00980B）研究團隊指出，分析師預估2025年投資等級債企業獲利有望實現逐季增長，並進一步帶動企業的EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）的提升，亦即企業將營收轉換成獲利的能力更強，財務體質更穩健，據統計，目前美國投資等級債企業的EBITDA利潤率高於過去十年平均。

台新投信表示，川普當選新一任美國總統後，聯準會降息政策方向並無明顯轉變，降息循環確定展開，當前債券殖利率仍位於長期相對高點，而長天期債券因存續期間較長，殖利率較高，且美國經濟依舊強勁，投資級債券發行人信用風險有望維持在相對低位；建議投資人可採定期定額分批進行長天期BBB級公司債投資布局，可獲得較高的利息收入與聯準會緩步降息的資本利得空間。

台新推出台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF，預計2025年1月2日開募，讓投資人可輕鬆搭上投資等級債長多的順風車。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛分析，聯準會降息大趨勢不變，只是幅度和速度變慢，但因此引發的市場震盪反而提供債市投資人進場機會。美國經濟持續成長，就業市場雖開始降溫，但整體來說仍相對穩健，有利企業營運，加上川普減稅政策也讓公司債有望受惠，使相關債券ETF成為投資人布局債市的優質選擇。