代表美股波動度的VIX指數顯示，美股12月震盪明顯擴大且點位直逼2022年市場情境，尤其周線走勢更顯著，反映明年1月川普新政府即將就任的政策未知數增加，代表明年市場將較波動。投信法人建議，透過經理人選股的科技型基金積極擇優布局，掌握波動中的漲升契機。

震盪向上仍是當前股市基調，選股策略就是創造超額報酬必要關鍵。日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，將上台的川普政府將充分支持美國經濟與企業成長，並維護美國科技業，尤其人工智慧（AI）關鍵半導體產業，成為技術面領先佼佼者，長線營收獲利展望利基可期，將使美股與其相關台、日供應鏈2025年有機會再創超額報酬機會。

全球科技型基金績效 圖／經濟日報提供

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，最新一季財報顯示，大型股的公司財報中有80%EPS優於預期，小型股公司則有63%優於預期，隨著川普政府上台重新執政，小型股淨收入與利潤的成長率有可能超越大型股，也可能會使得股價表現超越大型股，翻轉過去幾年的趨勢；而川普正式入主白宮後，更清晰的半導體產業政策將使此類股票利空出盡，看好光通訊、軟體及IT服務類股等產業後續表現。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，AI大趨勢帶動許多產業成長契機，AI市場在零售、交通運輸和自動化、製造業等領域具有巨大的潛力，驅動市場的主要因素是AI技術在各種終端用戶垂直領域的應用不斷增加。根據調研公司Bain & Company預估，AI相關硬、軟體市場每年估將成長40%~55%，2027年產值將介於7,800～9,900億美元。

車用市場方面，張仲平分析，AI為下一代汽車提供動力技術升級，智慧車將成汽車業發展重點，車商將AI應用於輔助駕駛、自動駕駛及座艙生態系統發展如影音車載娛樂與聯網技術等，有助於全球汽車相關供應鏈，躍全球車市重要驅動力。