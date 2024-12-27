基金特蒐／印度股基金 攻守兼備

印度股市對應美國新政局，在眾多投資不確定性下是最好選擇。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，若以中性評價估算，印度指數在未來一年可望隨企業獲利亮眼走高，有機會挑戰雙位數報酬。

川普上任將對全球市場造成一定程度影響，但印度內需型經濟足以帶動本身消費升級，受到美國或全球市場的影響較小；印度股市在基本面驅動下，中長期仍呈盤堅走勢，看好大型股也將發揮相對低波動特性，且評價更具吸引力，布局印度基金算是進可攻退可守的標的。

瀚亞印度基金經理人林庭樟。 瀚亞投信/提供

林庭樟小檔案、操作心法、投資小叮嚀

全球金融市場接下來將面對許多不確定變數，但預見的確定結果是國際資金流向美元資產或基本面成長的市場，但美元資產可上漲空間有多少？印度股市在紮實基本面驅動下，企業獲利成長可達15%，且產業分布廣散不集中，值得期待。

川普擬向數國開徵或提高關稅，印度因輸美貨物占其國內生產毛額（GDP）約2%，資訊服務業約占其4%，研判川普提高關稅政策對印度影響性不大；印度國內經濟發展對國際情勢免疫，服務業出口較不受關稅影響。

強勢美元對新興市場不利，不過，印度的外匯儲備相較其他國家多，受到衝擊的影響性也小；而川普倡議積極開採原油，國際原油價格恐不易上漲，對於進口原油需求龐大的印度可以持續改善其通膨。印度盧比匯率也呈現平穩，印度盧比是亞洲地區最穩定貨幣之一。

市場多預期川普就任後通膨可能持續上升，然印度本身通膨有五成比例來自食品相關，尤其遭遇氣候不佳對農作物帶來災損，但目前看來印度通膨可望持續下降；此外，2025年印度可能有兩次降息機會，每次可降息1碼。

印度今年第3季GDP增長率為5.4%為近期新低，2025年則可望向上攀升；莫迪政府為降低政府支出占GDP的比重，政府支出逐漸下滑，自2021年縮減政府財政赤字，不過因印度經濟成長強勁，不需要透過降息刺激經濟，成為政府縮減財政赤字以調整經濟體質的好時機；私人資本支出取代政府支出，而大型私人銀行與國行具有充足資本適足率可提供企業借貸需求。

印度經濟循環平緩來自消費結構變化，每次循環約兩年，目前來到消費轉型；觀察過往消費結構轉變時，股市未必下滑，但波動變大，成為進場好時機，2019年第4季、2020第2季、2022年第1季及2023年第2季都是如此。

基金參考指標、境內印度股票型基金績效、基金前五大持股

展望2025年，美國經濟表現仍不錯，中國大陸在政策激勵之下，經濟成長有機會回溫，但若經濟表現不如預期，全球經濟會受到影響。印度經濟跟中國大陸經濟連動性不大，受到影響相對小，而印度本身人口眾多，可藉由刺激內需帶動經濟成長；此外，印度數位化科技是發展強項，歐美在資訊科技的資本支出增加時，印度跟著受惠。

全球面對另一個不確定性是地緣政治，印度雖扮演制衡中國大陸的角色之一，但也同時跟各方保持友好關係，以往印度向俄羅斯購買原油比重相當高，近年也已轉向中東地區，展現其在國際政壇合縱連橫的布局。