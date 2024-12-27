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新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

成長趨勢題材 法人按讚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

展望2025年布局，投信法人認為，預期2025上半年受惠聯準會（Fed）降息、川普將提出減稅及放鬆監管政策利好美國經濟，加以AI產業發展。

建議可持續聚焦成長趨勢題材，美股仍將會是2025年股市的布局重心，台股受惠AI也是不可或缺的配置標的。

另外，建議納入股債兼備的全球組合平衡型、短債基金，透過多元配置及較低波動度，因應政經情勢變動控制下檔風險。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，川普當選美國總統及共和黨掌握國會多數，放鬆監管及鼓勵製造業回流美國等政策預期，有利於美國經濟動能，科技股以外的產業獲利也將跟上，整體持股水位中性偏多並分散產業持股，配置多元投資主題。

復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志表示，除了看好美台股後市表現之外，預期2025年美歐央行將仍處於降息趨勢，債市則因為擁有較高的殖利率，仍然具投資價值，建議可以配置投資等級短債基金，藉由較低的波動度來獲取收益機會。

此外，川普任期內的市場波動以及風格轉換頻率將有可能上升，可採股債皆有布局、納主動式操作基金及ETF的多資產配置組合，以兼顧各市場的資本利得和股債息收益，掌握多元獲利機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析，隨著企業透過AI應用提升營運效率的需求增加，雲端軟體升級已勢在必行，根據摩根士丹利的全球企業資訊長調查報告顯示，預計2025年企業IT支出將小幅加速，其中，軟體在預算成長方面持續領先，驗證了軟體升級需求強勁的現象，也為雲端軟體應用相關企業增添獲利成長動能，因此，相關類股表現仍值持續留意。

美國經濟 軟體

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