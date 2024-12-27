美台雙星犀利 AI題材助威

今年第4季以來隨美國啟動降息循環、川普在總統大選勝出，資金湧入美國股匯市，帶動美國股票型、台股各類股票型基金成為本季表現最佳的基金類型，在投信投顧公會分類檔數最多的全球一般股票型也榜上有名，其中聚焦AI等產業的基金表現最為突出。

理柏資訊統計截至12月25日，第4季以來，以科技股為主軸的美股那斯達克指數漲幅約一成最為突出，領先S&P500指數的近5%，與美股及科技股連動性高的台灣加權指數上漲4.5%緊追在後，也進一步帶動美台股及科技主題基金同期間績效表現。

各基金類型平均績效排行

累計今年來美國股票型、各類台股基金，以及聚焦科技主題的全球股票型基金平均報酬率達二至三成，績效表現也同樣在各類型基金居前；若進一步觀察單一基金績效，甚至高達四至五成，成為2024年多頭行情下最亮眼標的。

聚焦美國科技龍頭的復華全球物聯網科技基金今年來績效達48%，躍居同類型前茅，經理人黃俊瑞表示，因AI投資熱潮持續，帶動身處重要供應鏈的美、台股第4季績效表現，並引領全球股市多頭走勢，由於科技發展是推動經濟成長的重要動能，破壞式創新更是生產力提升，以及生活品質改善的重要技術，研判隨AI技術成熟逐步進入商業化階段，仍將持續驅動科技產業多頭循環，若擔心行情高檔震盪，建議可透過複合投資法，或定時定額等方式進行投資，掌握中長線投資契機並平衡震盪波動風險。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，2025年美股利多因素包括寬鬆監管、併購、降息、貸款需求回升等，尤其川普對於產業監管放寬以及對企業減稅政策，可望帶動企業獲利加速成長，市場預估，若美國企業稅率從21%下降至15%，S&P500獲利將增加4%，有助於延續美股上漲動能。其中，調查機構TrendForce最新研究指出，2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元，2024～2027年的年複合成長率高達154%，AI相關仍是未來成長趨勢最明朗的產業，並帶動關鍵零組件半導體產業需求大增，將是帶動股市上漲的領頭羊。

蘇聖峰指出，在生成式AI與高效能運算（HPC）等應用推動，以及晶片在終端需求的復甦下，加速半導體產能的擴增。SEMI（國際半導體產業協會）預估，2024年全球半導體產能將達到每月3,000萬片的新高峰，預期2025年產能將進一步提升，半導體產業已從2023年的趨緩與庫存調整步入復甦，此外，全球政府積極獎勵半導體的策略，也成為半導體成長催化劑，建議逢低布局全球霸主地位的美日台半導體基金，可同時掌握世界三強的關鍵技術，亦可避免單一市場風險，提升勝率。

台股方面，復華全方位基金經理人呂宏宇表示，AI需求暢旺帶動台灣半導體設備進口仍在加速增長，成為推升台灣總體經濟景氣向上的主要動能，使2025年台股企業獲利有望維持雙位數成長，台股仍有表現機會，若遇市場震盪，建議可逢低加碼趨勢正向AI受惠股，並適時配置非AI族群，掌握大盤類股輪動。