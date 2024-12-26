BBB公司債 優先布局
聯準會（Fed）明年可望延續降息循環格局，有利投資等級企業債。投信法人指出，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且據統計，BBB公司債殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。
台新特選IG債10+（00980B）研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升，後續將關注相關政策是否導致通膨上升。
若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變；若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。凱基A級公司債ETF經理人李暢表示，這兩年債券投資人主要著墨於降息後的資本利得行情，把債券當股票在買，然而回歸債券投資的本質，長期追求的目標應以債息收入為核心，不是期待賺取價差空間。
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