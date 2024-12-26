快訊

柯文哲獲3000萬交保 小草歡呼！黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，要等銀行開門籌錢

今愈晚愈濕冷！明起首波強烈冷氣團來襲 天氣晴冷探6度低溫

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

BBB公司債 優先布局

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

聯準會（Fed）明年可望延續降息循環格局，有利投資等級企業債。投信法人指出，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情，從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且據統計，BBB公司債殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。

台新特選IG債10+（00980B）研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升，後續將關注相關政策是否導致通膨上升。

若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變；若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。凱基A級公司債ETF經理人李暢表示，這兩年債券投資人主要著墨於降息後的資本利得行情，把債券當股票在買，然而回歸債券投資的本質，長期追求的目標應以債息收入為核心，不是期待賺取價差空間。

延伸閱讀

櫃買永續債 發行續創新高

櫃買中心協助推進國家淨零願景

櫃買中心打造亞洲資產管理中心

ETF創富論壇／張美媛：降息趨勢 買債好時機

相關新聞

BBB公司債 優先布局

聯準會（Fed）明年可望延續降息循環格局，有利投資等級企業債。投信法人指出，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀...

2025第1季基金投資趨勢／瞄準純股票資產 重押五成資金

元大投信表示，美國通貨膨脹可望下滑，美國聯準會（Fed）在2025年不致於升息，有利風險資產，但貿易戰仍是風險。在202...

電動車基金 馬力十足

中國政策積極扶持電動車，美國總統拜登近期批准加州執行其電動車政策，目標在2035年前禁止銷售新的汽柴油汽車和輕型卡車，法...

美科技股 明年主打星

儘管川普回歸白宮帶來不確定變數，但法人機構普遍看好美國經濟無衰退疑慮，且人工智慧（AI）等創新科技趨勢不變，近期美股表現...

多元資產組合 力抗波動

市場普遍預期2025年全球股市波動較大，先機基金投研團隊建議以多元化的投資組合因應，無論全球成長是否放緩，該投資組合都能...

主動式台股基金 熱爆

台股2024年大豐收，主動式操作的國內股票型基金總受益人數也攀新高。今年來增加較多的單一基金標的，累積報酬皆優於類型平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。