經理人面對面／錢進非投等債 有三優勢

台灣人滿手日圓何處去？聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，對於正在尋找日圓資金去處的投資人而言，不妨考慮自身的風險屬性，以長期布局非投資等級債券基金的方式，替閒置資金尋找收益機會。

今年日圓不斷創下甜甜價，對日本旅遊、遊留學趨之若鶩的台灣人也因此累積滿手日圓。與此同時，日圓計價的基金規模跟著水漲船高。根據投信投顧公會，日圓計價的境內基金規模今年以來成長逾12倍，從去年底的新台幣9.9億元暴增至今年11月底的123.2億元，漲幅遠勝過人民幣、歐元、南非幣等其他境內基金的外幣計價級別規模。

不過，在1,050檔境內基金中，目前只有13檔具日圓級別的境內基金，投資人選擇十分有限。江常維指出，聯博投信趁勢新增旗下聯博全球非投資等級債券基金的日圓級別，提供投資人更多日圓投資選擇。

美國聯準會（Fed）最近「降息次數減半」的言論引發市場震盪，後續降息時點與幅度仍充滿不確定性。不過，江常維分析，非投資等級債券對利率敏感度較低，近年在抗跌性與波動度上都有不錯表現。

江常維指出，美國近期經濟數據好壞參半，今年經濟成長率低於去年，預期明年將進一步放緩。經濟軟著陸，加上川普政府政策可能推升通貨膨脹，預估Fed將採取漸進式緩步降息，債市短期內也會大幅波動。

江常維強調，非投資等級債券有三大優勢，值得列入投資組合核心配置。首先，波動度低於投資等級債與公債。利率風險為近年債市波動主因，由於非投資等級債券對利率敏感度較低，因此波動度相對較低。

觀察非投資等級債券、投資等級公司債、美國公債的波動度，非投資等級債券波動度過去一、二、三年分別為4.0%、5.5%、8.6%，不僅低於投資等級債券同期間的7.1%、8.2%、9.6%，近兩年也低於美國公債的6.1%與6.3%。

第二，非投資等級債券報酬優於投資等級債與公債。非投資等級債券過去一、二、三年的漲幅分別為15.2%、26.1%、14%，優於美國公債同期間的5.6%、5.7%、-7.4%，也打敗投資等級公司債的8.7%、12.5%與-4.9%。

第三，非投資等級企業數據報喜。江常維指出，美國非投資等級公司財務體質處於近年較佳水準，即使經濟放緩可能推升違約風險，但預期公司仍有較佳的抵抗力避免違約率大幅走高。事實上，由於債市體質轉佳、發行機構基本面不錯、發債公司展延債券到期日等原因，今年以來非投資等級債券違約率是不增反降。

江常維表示，目前股市累積漲幅與評價較高、經濟動能放緩，川普2.0與地緣政治事件干擾，讓不少投資人卻步，建議投資人考慮全球配置、布局多元債種的非投資等級債券基金，可望兼顧收益、成長與管控風險。

今年日圓兌新台幣匯率持續下探，哈日投資人因此滿手日圓，建議可適當布局在非投資等級債券基金，一來是做好資產配置，二來也能讓日圓發揮更大效益，有機會幫自己創造更多赴日旅遊金。

以聯博全球非投資等級債券基金為例，不僅提供新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣等，近期更新增日圓級別，並提供月配選擇，滿足投資人多元幣別的投資需求。