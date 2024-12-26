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多元資產組合 力抗波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

市場普遍預期2025年全球股市波動較大，先機基金投研團隊建議以多元化的投資組合因應，無論全球成長是否放緩，該投資組合都能表現相對較好；債市走勢則須觀察川普政策的執行度而定。

先機亞太股票入息基金經理人Jason Pidcock表示，明年科技業是一個亮點，因為仍處於人工智慧主導的結構性改善之中；儘管通膨壓力有所緩解，但較高的進口關稅可能會減緩進展。預計2025年亞太地區的獲利和股息將出現一定程度成長，澳洲、印度和新加坡經濟可能會繼續成長並跑贏其他國家。

截至2024年11月30日，先機亞太股票入息基金前十大持股的前三名分別是鴻海8.0%、聯發科7.8%及台積電7.4%，與許多美國大型科技股相比，這些公司的股價頗具吸引力。

擁有多元化投資組合，無論全球成長是否放緩，都能表現較好，但會繼續避免投資中國大陸，因為政治體系、地緣政治風險和經濟狀況使市場缺乏吸引力。大陸與美國、歐洲和一些亞洲國家之間的地緣政治緊張局勢可能會惡化。

投資於亞太地區優質、成長型公司，也就是能提供收入增長及高額、可持續或不斷增長股息的企業，是長期產生有吸引力總回報的最佳方式。

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