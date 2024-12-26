美科技股 明年主打星

儘管川普回歸白宮帶來不確定變數，但法人機構普遍看好美國經濟無衰退疑慮，且人工智慧（AI）等創新科技趨勢不變，近期美股表現強勢。瞄準美股投資機會，中國信託投信推出美國傘型基金，一次囊括一檔基金、二檔ETF，預計2025年1月13日開募。

中國信託投信昨（26）日預告明年首募產品--美國傘型基金，包括兩檔ETF，分別是追蹤科技業龍頭的「中信NASDAQ」（009800）、以及重壓科技創新產業的「美國創新科技」，以及聚焦大型成長股的「美國聚焦成長基金」。這三檔產品共同特色是與科技股有高度關聯，中國信託投信表示，AI應用發展方興未艾，預期美國資本市場很可能延續2025年投資主流地位，而科技產業的領頭羊角色難以撼動，大型科技股可望持續領漲美股。

中信NASDAQ追蹤「NASDAQ 100指數」，由3,000多檔成分股中精選前百大市值企業；經理人張嘉祐指出，那斯達克向來是高成長企業的首選掛牌市場，培育出包括AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）、電商巨擘亞馬遜（Amazon）等多家全球頂尖企業，以及具潛力的「明日之星」如首創達文西機器手臂的醫療保健公司Intuitive Surgical。

中信美國創新科技ETF追蹤指數為「Solactive美國創新科技指數」篩選自由流通市值大於5億美元、近三個月日均成交量大於400萬美元 的科技巨頭，其中財務指標部分，進一步篩選研發占銷售比前75名高、價格動能前50名高的企業，雙重確認企業研發能帶動股價動能。