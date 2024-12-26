電動車基金 馬力十足

中國政策積極扶持電動車，美國總統拜登近期批准加州執行其電動車政策，目標在2035年前禁止銷售新的汽柴油汽車和輕型卡車，法人認為，這項決定預示著美國電動車市場將迎來新紀元，投資前景值得期待，建議伺機布局電動車基金。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平認為，中國是全球最大的汽車市場，也是電動車發展的領導者。今年7月，中國電動車銷量占新車銷量的一半，也占據全球電動車銷量的大部分。中國政府通過大規模補貼和政策支持，不僅助力當地電動車產業崛起，也促使企業積極投資充電站等基礎設施建設。

電動車相關基金績效

從全球視角來看，截至今年6月，全美電動車銷量占比已接近10%，加州的銷售比率更是高達27%，加州的電動車政策與中國的電動車產業發展都反映出電動車產業正處於快速增長階段，在政策扶持與技術進步的雙重推動下，業界預期未來數年電動車市場將持續蓬勃發展，成為全球汽車市場的重要驅動力。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據研究機構預估，預估2025年全球電動車銷量年增24.9%，滲透率為32.6%，其中又以中國滲透率成長最為快速，預估2025年滲透率將首度超過50%。全球電動車市場疫後回溫，銷售量持續墊高，儘管有美國川普對外增加關稅的疑慮，由於歐美啟動降息循環，有望刺激終端買氣，且中國車市在政策加持下，有利支撐銷量動能延續，對2025年全球車市審慎樂觀。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，在電動車題材方面，在各國政策鼓勵之下，全球電動車銷量持續增長，電動車已是各國際大廠競相發展布局的領域，相關零組件與基建發展亦可期，包括電池、馬達、中控面板、車用晶片、充電槍、充電樁、先進駕駛輔助系統等等成長性佳，此外，整車組裝、修理與技術服務等亦值得關注。