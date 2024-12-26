2025第1季基金投資趨勢／瞄準純股票資產 重押五成資金

元大投信表示，美國通貨膨脹可望下滑，美國聯準會（Fed）在2025年不致於升息，有利風險資產，但貿易戰仍是風險。在2025年第1季，建議純股票資產可占五成，台股及日股優質龍頭股各半；全球優質股債資產占25%，全球投資級債券基金/ETF占25%。

今年台股由權值股領漲，漲幅已近三成，在全球主要股市中名列前茅。元大投信指出，全球經濟基本面穩定、人工智慧（AI）應用商機加速成長，帶動出口擴增，台灣供應鏈具備相對完整優勢，指標大廠可應對AI發展帶動的產業需求。投資人可以布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金，來參與台股的多頭行情。

0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿21年，也是規模最大的ETF，最新規模為4,407億元。元大投信統計，十年來，台灣50指數有六年領先大盤，累積含息總報酬勝出加權股價指數近60個百分點，權值股優勢十分顯著。今年台灣50指數含息總報酬可望大幅領先大盤，甚至改寫超越大盤最大幅度紀錄。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到11月底的規模為405.6億元，是規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占39.1%最多，其次是電腦及周邊設備股的8.9%；前五大持股為台積電、聯電、聯詠、聯發科、長榮。

日股去年來表現出色，元大投信分析，日本具備多樣題材，溫和通膨成形，企業加薪有利消費升溫，進而強化經濟復甦。日股可望持續吸引國際資金逐步流入，內資則在個人儲蓄帳戶（NISA）與東證改革推動下持續布局，均有利日股於2025年挑戰新高動能。而且，日股評價面相較美股更具優勢，投資人可以透過元大日本龍頭企業基金或元大日經225ETF，來掌握日本資產成長潛力。

關於美股，元大投信指出，可透過三方面進行展望評估，即企業獲利是否維持正成長、Fed是否維持謹慎寬鬆立場、貿易戰影響層面是否擴散等。現階段前兩項都是正面訊息，整體環境處於金髮女孩階段，具有投資吸引力。投資人可以透過元大全球優質龍頭平衡基金來布局美股等優質企業，或是前進元大航太防衛科技ETF，來因應川普的政策變數。

元大全球優質龍頭平衡基金不配息，是國內最大的跨國平衡型基金，規模達119.3億元，目前的股票部位近七成，債券及現金逾三成；美股及美債占68.2%最多，其次是加拿大、台股、日股等；產業以資訊科技股占25.9%最多，其次是原材料股的8.3%%、工業股的7.7%；前三大持股為輝達、台積電、加拿大Lundin Gold黃金公司。

元大航太防衛科技ETF成立於11月，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，為國內首檔軍事國防ETF，投資市場仍以美股為主，其次是日本、南韓、台灣、澳洲等；前五大成分股為三菱重工、台積電、輝達、日本電氣、富士通。

在債市部分，元大投信建議布局元大2至10年投資級企業債券基金，或是元大優息投等債ETF，透過債券進行現金部位替代配置。前者有季配息選項，今年來新台幣年化配息率介於3.96~5.03%；元大優息投等債則為月配，11月成立，布局10年期以上成熟市場投等債。