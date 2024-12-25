全產業型海外股票商品 夯

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經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
12月以來全產業型海外ETF受益人增幅
12月以來全產業型海外ETF受益人增幅

美國聯準會（Fed）12月FOMC會後聲明出爐後，12月以來持續高檔震盪的美股漲勢中斷，上演大怒神，直到近兩天才回神。觀察投資一籃子股票的ETF，可以發現七檔全產業型海外股票ETF，12月以來受益人數仍呈現正增長，顯示持續有投資人看好美股各產業接下來表現，陸續逢低進場布局。

其中凱基全球菁英55ETF（00926）不僅12月以來受益人數成長最多，12月以來成交量也是七檔中加溫最明顯。凱基全球菁英55ETF經理人施政廷表示，即便Fed會後聲明影響市場情緒，但預期2025年美股企業獲利年增率將由2024年的個位數站上雙位數，企業獲利主要仍由大型科技股驅動，除科技股獨占鰲頭外，其他五大產業獲利預估也有雙位數成長，包含醫療保健、工業、原物料、通訊服務，以及非核心消費；預期景氣一旦開始復甦，科技以外的產業也將機會輪動表現。

施政廷指出，於日前完成換股的凱基全球菁英55，採用「市值大、利潤高、賺錢效率高」三指標，從11大產業中各精選出五檔優質股，全方位掌握各產業成長機會；並搭配「動能加減碼」策略，依據產業強弱勢順勢加減碼，放大投資效益。透過一年四次定審換股機制，持續追求投資組合的最佳競爭力。

國泰美國道瓊ETF受益人數也名列前茅，12月以來增幅達24.37%，會這麼受歡迎是因為，該檔標的精選30家頂尖企業，成分股鎖定歷史悠久、獲利穩定的企業，特別是從11月8日開始，指數更納入了AI領航者輝達，跟上AI趨勢，大獲市場好評，股票流通在外張數暴增五成。

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