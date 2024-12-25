地緣政治因素 牽動能源股

明（2025）年油價走勢仍充滿變化，各方解讀多空不一，預期能源股基金波動幅度大；但多數機構認為，供給面須留意中東地區與俄烏戰爭等變化，預期地緣政治仍將是明年油價波動的重要驅動因素。

富蘭克林證券投顧表示，大陸官方近期推動刺激政策或有助緩解需求下滑擔憂，且在印度與其他非OECD國家需求成長帶動下，明年全球石油需求將持續成長。摩根大通則預期明年全球石油市場將由供需平衡轉向每天120萬桶的供應過剩，其中，非OPEC+國家產量增幅達每日180萬桶，而OPEC產量則保持穩定。

富蘭克林投顧表示，由於美國等非OPEC國家原油產出持續處於高檔、供應充沛，因此OPEC+若能持續減產政策當有助維持市場較佳的供需狀況，OPEC+已同意將產量恢復計畫再遞延三個月至明年4月開始並放緩增產速度，但若後續開始增加產量，則將提高原油市場供過於求風險。

就能源股而言，油價維持於一定水準且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

街口投信表示，布蘭特原油繼前一周上漲5%之後，上周回跌2%，主因為2025年需求成長趨緩影響，特別是中國大陸中石化最新展望柴油及汽油需求下滑，2027年或成為大陸石油消費的高峰年。

街口投信表示，美國下任總統川普敦促歐盟擴大購買美國能源進口，否則恐面臨大幅提高的關稅，包括汽車和機械產品，歐洲能源依存模式的轉型或需加速調整。

回顧2024年，第1季受到以色列於加薩走廊的戰爭影響，以及10月因伊朗對以色列發射飛彈攻擊等因素都顯著推升油價，預期地緣政治變化仍將是2025年油價波動的重要驅動因素。