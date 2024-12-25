快訊

美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

台大女學生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

特別股商品 穩健族青睞

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

川普將再任美國總統，其可能的關稅政策令市場觀望通膨走勢，但其主張減稅、減少監管與活絡併購與交易活動對金融業有利，特別股多由金融業所發行，並具收益優勢，在市場波動加劇環境下，表現相對穩定，不失為穩健型投資人配置優選。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，儘管全球經濟存在不確定性，但金融產業展現出強勁的韌性，持續為投資人帶來穩健的回報。特別股作為金融市場中重要的投資工具，其穩定收益的特性在波動的環境中更顯珍貴。

當前市場環境下，政府債券作為傳統避險工具效果減弱，投資人需要多元化的投資策略分散風險，特別股憑藉其穩定的股息收益，成為投資組合中不可或缺的一部分，有助於降低整體投資組合的波動性，並提升長期投資報酬。

此外，科技創新也為金融市場帶來新的發展契機。隨金融科技快速發展，預計將出現更多與科技創新和永續發展相關的特別股投資機會，為投資人提供更多元化的選擇。

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺表示，市場擔憂川普當選後的關稅等措施將導致通膨重新加速，但考量川普上任後任命內閣到實際執行關稅仍需一段時間，且殖利率已部分反映關稅疊加發債議題，後續上行空間有限。

以特別股主要發行產業-美國銀行業來看，第3季美國銀行的資本比率多數較第2季增加，主要是因獲利強勁加上殖利率下降，帶動帳上金融資產價格價值回升，而目前一級資本比率也全數高於法定要求，在企業體質穩健下，其所發行的特別股品質亦無虞。

延伸閱讀

台灣難逃川普揮關稅大刀 學者：綠倒向美國連抗議都不敢

CNN：川普「擴張美國版圖」計畫 直逼1803年購地

北美最高峰「德納利」川普想改回「麥金利」阿拉斯加有意見

川普元首外交 習近平有顧慮難接招

相關新聞

全產業型海外股票商品 夯

美國聯準會（Fed）12月FOMC會後聲明出爐後，12月以來持續高檔震盪的美股漲勢中斷，上演大怒神，直到近兩天才回神。觀...

2025第1季基金投資趨勢／股債均衡配置 賺取穩定獲利

台新投信表示，2025年全球經濟可望持穩、通貨膨脹趨緩，呈現不慍不火的金髮女郎經濟態勢，股債皆有表現機會，建議第1季投資...

長天期債券 需求不減

美國聯準會（Fed）在18日宣布今年第三度降息，聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。資產管理業者表示，債券投資人對債券...

五大全球股票基金 吸金

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，根據投信投顧公會統計至11月底，75檔全球一般股票型基金近一年淨流出341.9億元。但...

特別股商品 穩健族青睞

川普將再任美國總統，其可能的關稅政策令市場觀望通膨走勢，但其主張減稅、減少監管與活絡併購與交易活動對金融業有利，特別股多...

地緣政治因素 牽動能源股

明（2025）年油價走勢仍充滿變化，各方解讀多空不一，預期能源股基金波動幅度大；但多數機構認為，供給面須留意中東地區與俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。