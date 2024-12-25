特別股商品 穩健族青睞

川普將再任美國總統，其可能的關稅政策令市場觀望通膨走勢，但其主張減稅、減少監管與活絡併購與交易活動對金融業有利，特別股多由金融業所發行，並具收益優勢，在市場波動加劇環境下，表現相對穩定，不失為穩健型投資人配置優選。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示，儘管全球經濟存在不確定性，但金融產業展現出強勁的韌性，持續為投資人帶來穩健的回報。特別股作為金融市場中重要的投資工具，其穩定收益的特性在波動的環境中更顯珍貴。

當前市場環境下，政府債券作為傳統避險工具效果減弱，投資人需要多元化的投資策略分散風險，特別股憑藉其穩定的股息收益，成為投資組合中不可或缺的一部分，有助於降低整體投資組合的波動性，並提升長期投資報酬。

此外，科技創新也為金融市場帶來新的發展契機。隨金融科技快速發展，預計將出現更多與科技創新和永續發展相關的特別股投資機會，為投資人提供更多元化的選擇。

群益全球特別股收益基金經理人張諺祺表示，市場擔憂川普當選後的關稅等措施將導致通膨重新加速，但考量川普上任後任命內閣到實際執行關稅仍需一段時間，且殖利率已部分反映關稅疊加發債議題，後續上行空間有限。

以特別股主要發行產業-美國銀行業來看，第3季美國銀行的資本比率多數較第2季增加，主要是因獲利強勁加上殖利率下降，帶動帳上金融資產價格價值回升，而目前一級資本比率也全數高於法定要求，在企業體質穩健下，其所發行的特別股品質亦無虞。