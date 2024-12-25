快訊

美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

台大女學生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

五大全球股票基金 吸金

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，根據投信投顧公會統計至11月底，75檔全球一般股票型基金近一年淨流出341.9億元。但仍有10檔獲資金淨流入，前五名為統一全球新科技、復華全球消費、野村全球高股息、新光全球AI新創產業、摩根環球股票收益等，淨流入皆達1億元以上。

統一投信表示，AI高速成長，2025年全球股市仍將由科技股領漲，建議投資人在短線回檔時分批布局，參與後市多頭行情。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，股市評價偏高加上聯準會放緩降息，使科技股近期出現回檔，但這是市場重新評價的合理修正。受到美國新政府的政策不確定性影響，股市短線預計持續震盪。雖近期美國通膨黏性壓力較大，使聯準會最新利率點陣圖上修中性利率，但降息趨勢不變，對股市資金面仍利多。勞動市場降溫但仍穩健，美國經濟軟著陸機率大，甚至有望不著陸，支撐後市股市表現。

郭智偉指出，在AI保持高成長背景下，科技股最具表現機會，2025年可望持續領漲全球股市。依照最新企業展望，市場預期雲端服務商2025年資本支出成長率達到兩成，加上AI大語言模型LLM升級後，對硬體規格要求及需求同步提升，將帶動AI類股及交換器相關供應鏈營運。AI資料中心高耗電，帶動電力設備及電網等需求，讓相關供應鏈有望受惠。

復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，通膨降溫美國啟動降息循環，市場正向情緒有利消費類股表現，預期隨購買力修復、消費信心回升下預期有較好的假期銷售，有利評價修復。

延伸閱讀

土耳其基本薪資調漲30％符合預期 學者分析：降息機率變高

統一全球新科技基金 近一年資金淨流入逾6億元

模仿im.B吸金上億元 易富寶負責人繳回所得、賠償受害人獲緩刑

聯準會明年續降息共識！00687B甜甜價出現 專家：看好長天期美債、趁機布局

相關新聞

全產業型海外股票商品 夯

美國聯準會（Fed）12月FOMC會後聲明出爐後，12月以來持續高檔震盪的美股漲勢中斷，上演大怒神，直到近兩天才回神。觀...

2025第1季基金投資趨勢／股債均衡配置 賺取穩定獲利

台新投信表示，2025年全球經濟可望持穩、通貨膨脹趨緩，呈現不慍不火的金髮女郎經濟態勢，股債皆有表現機會，建議第1季投資...

長天期債券 需求不減

美國聯準會（Fed）在18日宣布今年第三度降息，聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。資產管理業者表示，債券投資人對債券...

五大全球股票基金 吸金

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，根據投信投顧公會統計至11月底，75檔全球一般股票型基金近一年淨流出341.9億元。但...

特別股商品 穩健族青睞

川普將再任美國總統，其可能的關稅政策令市場觀望通膨走勢，但其主張減稅、減少監管與活絡併購與交易活動對金融業有利，特別股多...

地緣政治因素 牽動能源股

明（2025）年油價走勢仍充滿變化，各方解讀多空不一，預期能源股基金波動幅度大；但多數機構認為，供給面須留意中東地區與俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。