五大全球股票基金 吸金

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，根據投信投顧公會統計至11月底，75檔全球一般股票型基金近一年淨流出341.9億元。但仍有10檔獲資金淨流入，前五名為統一全球新科技、復華全球消費、野村全球高股息、新光全球AI新創產業、摩根環球股票收益等，淨流入皆達1億元以上。

統一投信表示，AI高速成長，2025年全球股市仍將由科技股領漲，建議投資人在短線回檔時分批布局，參與後市多頭行情。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，股市評價偏高加上聯準會放緩降息，使科技股近期出現回檔，但這是市場重新評價的合理修正。受到美國新政府的政策不確定性影響，股市短線預計持續震盪。雖近期美國通膨黏性壓力較大，使聯準會最新利率點陣圖上修中性利率，但降息趨勢不變，對股市資金面仍利多。勞動市場降溫但仍穩健，美國經濟軟著陸機率大，甚至有望不著陸，支撐後市股市表現。

郭智偉指出，在AI保持高成長背景下，科技股最具表現機會，2025年可望持續領漲全球股市。依照最新企業展望，市場預期雲端服務商2025年資本支出成長率達到兩成，加上AI大語言模型LLM升級後，對硬體規格要求及需求同步提升，將帶動AI類股及交換器相關供應鏈營運。AI資料中心高耗電，帶動電力設備及電網等需求，讓相關供應鏈有望受惠。

復華全球消費基金經理人龔曉薇表示，通膨降溫美國啟動降息循環，市場正向情緒有利消費類股表現，預期隨購買力修復、消費信心回升下預期有較好的假期銷售，有利評價修復。