長天期債券 需求不減

美國聯準會（Fed）在18日宣布今年第三度降息，聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。資產管理業者表示，債券投資人對債券布局應透過長期持有，將債息收入作為投資債券的主要目的。而業者近期發行債券ETF以BBB級的長天期投等債為主，顯示台灣債券ETF市場依舊火熱。

根據集保數據統計至12月23日，目前在台掛牌的債券ETF已近百檔，今年以來發行11檔；債券ETF總規模從年初的新台幣2兆元成長到近3兆元。受益人數統計至12月20日共有近200萬人，較年初增加82%。

觀察近期發行的債券ETF都是以BBB級投等債為主，儘管市場因降息、川普新政及相關經濟數據影響市場變動，對債券ETF的需求依舊不減。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，分析聯準會的最新政策，這次降息循環可能重演1995年的緩降息步伐，因此以往利率下調對長天期債券的影響將限縮。

根據彭博數據觀察，今年以來至11月30日，相較於長天期美公債，長天期投等債總報酬相對較穩，原因就是債息收入較多。

從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，持有長天期、高票息的投等債投資人，除可享相對穩定的息收外，還需要更長的時間才能實現額外的資本利得，但就總報酬與波動度來看，仍相對具有吸引力。

兆豐 US 優選投等債ETF研究團隊指出，當債券價格受到利率與存續期間的交叉影響下，估計當市場利率降息 1%，平均存續期間13年的債券價格有望達13%的上漲空間，投資等級債券具備長天期債券存續期間、投資等級債券違約風險相對低、平均票息較高等利基點。