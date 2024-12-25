快訊

美國愛爾康眼藥水爆真菌汙染！使用恐致失明 業者緊急自主回收

114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

台大女學生怒「拿我身體當笑點」 曾國城深夜道歉：很難過

長天期債券 需求不減

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
BBB投等債ETF概況
BBB投等債ETF概況

美國聯準會（Fed）在18日宣布今年第三度降息，聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。資產管理業者表示，債券投資人對債券布局應透過長期持有，將債息收入作為投資債券的主要目的。而業者近期發行債券ETF以BBB級的長天期投等債為主，顯示台灣債券ETF市場依舊火熱。

根據集保數據統計至12月23日，目前在台掛牌的債券ETF已近百檔，今年以來發行11檔；債券ETF總規模從年初的新台幣2兆元成長到近3兆元。受益人數統計至12月20日共有近200萬人，較年初增加82%。

觀察近期發行的債券ETF都是以BBB級投等債為主，儘管市場因降息、川普新政及相關經濟數據影響市場變動，對債券ETF的需求依舊不減。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，分析聯準會的最新政策，這次降息循環可能重演1995年的緩降息步伐，因此以往利率下調對長天期債券的影響將限縮。

根據彭博數據觀察，今年以來至11月30日，相較於長天期美公債，長天期投等債總報酬相對較穩，原因就是債息收入較多。

從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，持有長天期、高票息的投等債投資人，除可享相對穩定的息收外，還需要更長的時間才能實現額外的資本利得，但就總報酬與波動度來看，仍相對具有吸引力。

兆豐 US 優選投等債ETF研究團隊指出，當債券價格受到利率與存續期間的交叉影響下，估計當市場利率降息 1%，平均存續期間13年的債券價格有望達13%的上漲空間，投資等級債券具備長天期債券存續期間、投資等級債券違約風險相對低、平均票息較高等利基點。

延伸閱讀

年關資金緊、央行將對市場注資 元月減發650億元長天期定存單

今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

五檔債券ETF 規模增百億

鴻準、盟立 瞄準長天期

相關新聞

全產業型海外股票商品 夯

美國聯準會（Fed）12月FOMC會後聲明出爐後，12月以來持續高檔震盪的美股漲勢中斷，上演大怒神，直到近兩天才回神。觀...

2025第1季基金投資趨勢／股債均衡配置 賺取穩定獲利

台新投信表示，2025年全球經濟可望持穩、通貨膨脹趨緩，呈現不慍不火的金髮女郎經濟態勢，股債皆有表現機會，建議第1季投資...

長天期債券 需求不減

美國聯準會（Fed）在18日宣布今年第三度降息，聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。資產管理業者表示，債券投資人對債券...

五大全球股票基金 吸金

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，根據投信投顧公會統計至11月底，75檔全球一般股票型基金近一年淨流出341.9億元。但...

特別股商品 穩健族青睞

川普將再任美國總統，其可能的關稅政策令市場觀望通膨走勢，但其主張減稅、減少監管與活絡併購與交易活動對金融業有利，特別股多...

地緣政治因素 牽動能源股

明（2025）年油價走勢仍充滿變化，各方解讀多空不一，預期能源股基金波動幅度大；但多數機構認為，供給面須留意中東地區與俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。