2025第1季基金投資趨勢／股債均衡配置 賺取穩定獲利

台新投信表示，2025年全球經濟可望持穩、通貨膨脹趨緩，呈現不慍不火的金髮女郎經濟態勢，股債皆有表現機會，建議第1季投資人應股債均衡配置，股票型與債券型基金各占50%。其中，股票聚焦美日台半導體、台股中小型股基金，債券則鎖定靈活操作的多元債券基金。

股市方面，台新投信指出，美股預估將由企業獲利成長驅動。市場預期，美股2025年獲利年成長率高達14%。若川普將企業稅率從21%下降至15%，則S&P 500企業獲利將額外增加4%，有利延續股市多頭氣氛，尤其是半導體、台股的後市行情。

就股票型基金來說，台新投信指出，建議投資人將25%的資金配置於台新美日台半導體基金。在輝達繪圖處理器（GPU）與博通特殊應用IC（ASIC）雙引擎推動之下，2024～2026年美、日、台半導體廠獲利年複合成長率預估分別達31%、15%、25%，遠優於美、日、台大盤獲利年複合成長率。

台新美日台半導體基金成立於今年10月，為國內首檔鎖定美國、日本、台灣半導體族群的基金，到11月底已分批建倉美股占35.8%最多，其次是台股占14.9%、日股占7.2%；前三大持股為台積電、輝達、博通。除了資訊科技股以外，基金也布局工業、非核心消費、通訊服務股等。

至於台股，台新投信指出，第4季進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，企業獲利持續上修。分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護。另一方面，美國聯準會（Fed）進入降息循環，資金將持續推升股市上行。

就台股基金而言，台新投信首推台新台灣中小基金，建議投資人採25%的資金配置，主要是著眼於大盤漲多之下，利基型小型股將優於大型股。在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩定，較有表現空間。台新台灣中小基金成立於1998年，一、三、五年期績效都名列前茅。基金靈活布局電子股及傳產股，以兼顧業績成長與穩定報酬。基金產業分布以半導體股占 38.9%最多，其次是通信網路股17.8%、其他電子股8%、電子零組件股7.3%；前三大持股光聖、川湖、鈊象。

債市方面，台新投信指出，債市短期內雖然籠罩在川普減稅與大規模財政刺激的通膨疑慮之中，但美國就業市場趨緩，預料Fed仍將延續降息格局。隨著美國10年期公債殖利率來到4.4%的相對高檔，投資人可布局中、長天期債券，兼具收益與資本利得。

台新投信建議投資人，將50%的資金配置於台新靈活入息債券基金。這檔基金成立滿一年，聚焦高信評債券，平均存續期間為4.93年，以BB級債占46%最多，其次是A級債的21.5%、BB級債的14.6%；市場以美國占28.8%最多，其次是英國的14.8%、西班牙的6.9%、法國的5.6%。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率為7%。