2025第1季基金投資趨勢／美日股重押六成 賺川普2.0成長財

第一金投信指出，2025年第1季持續看好全球股市行情，特別是受惠於川普新政的成長財。建議投資人，60%資金配置在人工智慧（AI）、太空衛星等美股為主的科技產業，以及受惠於改革利多相對價值勝出的日股；40%在投資等級債、公用事業等低波動的收益資產。

第一金投信分析，AI主要受惠於全球企業加速數位轉型，自動化技術及AI的需求日漸增加。這些科技股不但在短期內受惠企業鬆綁政策、減稅等措施，拉抬市場投資情緒大漲，更在長期市場發展趨勢中展現強勁增長潛力。

第一金全球AI人工智慧基金議配置20%，該基金九成為美股，偏軟體AI應用及硬體AI基礎建設等，前十大投資標的涵蓋自動駕駛、雲端資料中心、AI軟體運用及虛擬貨幣等領域，像是特斯拉、高通、微策、Meta、Coinbase等。

第一金太空衛星（00910）同樣建議配置20%。第一金投信指出，太空發展為川普新政府重要發展議題，並可望成為2025年金融市場受惠投資主題。儘管川普新政府尚未上任，但太空相關個股持續展現強勁漲勢，太空相關個股以中小股為主，也是近期美股表現強勢族群。

00910追蹤Solactive太空衛星指數，為國內第一檔相關產品，成分股涵蓋四大投資主軸，包括衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星和航太零件、太空旅遊與探索等，精選全球30檔太空衛星產業關鍵個股，今年來規模倍增，到11月底達2.4億元。

第一金量化日本基金也可配置20%。這檔基金於9月成立，採雙量化模型操作策略，納入多因子選股模型與市場風險偏好模型輔助，現階段相對看好資訊科技、工業與非核心消費品等。

第一金投信表示，日本推出更貼近民意的民生經濟的政策，加上持續鼓勵調薪政策、最低薪資調高政策等，都助攻內需消費類股表現。另外，日本政府對於半導體產業的扶持資金高達3.9兆日圓，占國內生產毛額（GDP）的0.71%，可望強勁支撐科技股的成長動能。

川普當選以來，全球金融市場再度出現川普1.0時代高波動特性。第一金投信指出，為因應市場經常大幅波動，建議在投資組合內要納入防禦性的資產部位，建議以各20%資金配置於第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金、第一金美國百大企業債券基金。這兩檔基金提供月配息級別，在降息循環過程，可望滿足市場持續尋求收益型機會的需求。

在第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，目前64%資金配置水電瓦斯股，聚焦收益資產，多為特許、營運穩、股利高標的；17%資金在運輸及配送概念股，受惠經濟成長。經理團隊指出，AI科技革命熱潮，帶來龐大電力需求，為公用事業挹注新動能。預估2030年數據中心耗電最高可達全美用電量7.5%，是2020年三倍以上。

至於第一金美國100大企業債券基金，主要投資美國S&P前100大企業發行的債券，現階段採取中性存續期策略，平均信評為A-，平均存續期間為6.79年；產業分布以金融債占28.9%最多，再來是非核心消費債的17.7%、通訊/媒體債的11.7%，整體來說加碼公用事業及金融債等。