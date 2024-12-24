印度股市 定期定額買

據高盛預估，印度2025年通膨將進一步放緩至4.2%，全年經濟可維持6%以上的年成長。法人表示，全球市場2025年可能會有較大的波動，但印度漲勢仍值得期待，雖然目前已恢復上漲動能，但尚未回到先前的高點，建議投資人定期定額布局印度基金。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度經濟循環性平緩因素有二，首先是縮減財政赤字，以預防全球經濟波動與通膨衝擊，也維持印度盧比的穩定，趁經濟成長快速、企業獲利佳時，趁機調整國家財政體質。

其次，歷史經驗顯示，消費循環約維持兩年時間，目前來看這波擴張循環準備進入最後一個季度，預期2025年第2季將逐漸走到波谷處，消費結構可能出現變化，但過去消費循環在谷底時，股市不見得會下滑，只是波動度可能加大。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，投資策略上，產業配置以金融、工業、可選消費、科技、通訊服務為主，持股以業績穩定的大型股為核心，尋找爆發力較強的中小型股及跌深業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、潔淨能源、消費升級、印度製造等題材，待成長潛力與業績反映在股價上。

群益大印度基金經理人向思穎表示，近期印度經濟數據表現優於預期，市場預期印度企業今、明兩年獲利成長率有雙位數水準，中長期表現仍不看淡，短線逢回不失為建立部位的契機。