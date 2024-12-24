快訊

今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

網傳性侵少女「惡狼主管」為董事長親戚？麥當勞說話了

劉靜怡遭綠封殺竟因曾罵蔡英文 蘇一峰：選大法官還是犬法官？

聽新聞
0:00 / 0:00

印度股市 定期定額買

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
印度經濟數據預測
印度經濟數據預測

據高盛預估，印度2025年通膨將進一步放緩至4.2%，全年經濟可維持6%以上的年成長。法人表示，全球市場2025年可能會有較大的波動，但印度漲勢仍值得期待，雖然目前已恢復上漲動能，但尚未回到先前的高點，建議投資人定期定額布局印度基金。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度經濟循環性平緩因素有二，首先是縮減財政赤字，以預防全球經濟波動與通膨衝擊，也維持印度盧比的穩定，趁經濟成長快速、企業獲利佳時，趁機調整國家財政體質。

其次，歷史經驗顯示，消費循環約維持兩年時間，目前來看這波擴張循環準備進入最後一個季度，預期2025年第2季將逐漸走到波谷處，消費結構可能出現變化，但過去消費循環在谷底時，股市不見得會下滑，只是波動度可能加大。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，投資策略上，產業配置以金融、工業、可選消費、科技、通訊服務為主，持股以業績穩定的大型股為核心，尋找爆發力較強的中小型股及跌深業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、潔淨能源、消費升級、印度製造等題材，待成長潛力與業績反映在股價上。

群益大印度基金經理人向思穎表示，近期印度經濟數據表現優於預期，市場預期印度企業今、明兩年獲利成長率有雙位數水準，中長期表現仍不看淡，短線逢回不失為建立部位的契機。

延伸閱讀

「那道光」登歐巴馬2024愛片 印度女性故事獲好評

明年經濟成長3.1% 中研院：通膨仍破2%

這檔印度股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

亞股失血 台股傷最重

相關新聞

全球科技基金 長線押寶

美股大盤標普500指數今年來已漲逾25%，科技七雄貢獻逾半漲勢，即便後續在耶誕假期的交易將相對清淡，不過法人認為「耶誕行...

新加坡 REITs 迎曙光

根據新加坡金融管理局近期發布最新經濟分析師調查報告，因全球電子產品需求提高，新加坡2024年第3季經濟成長年比成長5.4...

2025第1季基金投資趨勢／美日股重押六成 賺川普2.0成長財

第一金投信指出，2025年第1季持續看好全球股市行情，特別是受惠於川普新政的成長財。建議投資人，60%資金配置在人工智慧...

美股市值型受益人 逆勢增

美國聯準會上周鷹式降息、美股嚇跌，美股基金創15年來單周最大淨流出，不過，ETF投資人看好美股後市表現，趁行情回檔逢低布...

國泰投信董座展望2025 張錫：台股今年高點是明年低點

AI帶動台灣半導體等相關供應鏈成長，台股屢創新高。國泰投信董事長張錫說「目前漲勢是健康、趨勢是長期正向，基本面、產業扎實...

印度股市 定期定額買

據高盛預估，印度2025年通膨將進一步放緩至4.2%，全年經濟可維持6%以上的年成長。法人表示，全球市場2025年可能會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。