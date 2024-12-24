國泰投信董座展望2025 張錫：台股今年高點是明年低點

AI帶動台灣半導體等相關供應鏈成長，台股屢創新高。國泰投信董事長張錫說「目前漲勢是健康、趨勢是長期正向，基本面、產業扎實度、訂單能見度都一年比一年好，指數底部會愈墊愈高，今年的高點會是明年的低點，對於2025年，甚至2026年的台股走勢都不悲觀」。

張錫昨（24）日出席國泰投信「2025全球經濟展望及ETF投資新趨勢」指出，AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來三到五年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能。

明年國際上的產業發展趨勢仍會聚焦AI，近期AI題材更是成為美中科技競爭的主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，在堅強的技術實力下，更應積極參與和國際接軌合作的可能，確保在AI發展路上不缺席。而川普的關稅議題仍需時間發酵，最快得到明年下半年才較有感。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏說明，預估最慢2025年上半年可看到殖利率曲線完成正斜率，對股債都是雙多，建議投資人核心配置仍可以AI相關產業為主，其中成熟國家表現應會優於新興市場。

就近期市場熱議的兩大ETF焦點，國泰投信投資長鄭立誠表示，追求絕對的高股息，後面都面臨到斷崖式的下墜，想要領息應留意具備相對「穩健」選擇；至於在未來的產品發行策略上，將發揮資產管理業者的優勢，結合ETF團隊及主動投研團隊去規劃主動式ETF；另一方面，因應2025年的高波動市場，會多關注多重資產類商品。

國泰投信量化暨指數事業處協理游日傑補充，明年投資建議，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，選擇產業布局相對均衡的ETF是更好的做法。可主攻市值型ETF積極布局，如力求產業均衡的國泰台灣領袖50（00922），布局AI、半導體及金融題材，能掌握上漲行情，定期定額累積退休金。