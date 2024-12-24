美股市值型受益人 逆勢增

美國聯準會上周鷹式降息、美股嚇跌，美股基金創15年來單周最大淨流出，不過，ETF投資人看好美股後市表現，趁行情回檔逢低布局，帶動近一周美股市值型ETF受益人數不減反增，逆勢增長。

根據集保結算所統計，美股市值型ETF近一周受益人數維持成長，其中復華S&P500成長（00924）、元大S&P500各增加3,070、1,319人最為突出，若拉長至Fed 9月中旬宣布降息以來，人數增加更擴增至逾6,000人。

績效部分，美股自降息循環以來延續多頭走勢，資金湧入科技等相關成長題材，帶動00924波段漲幅14%，表現比美股指數還亮眼，元大S&P500、永豐美國500大漲幅也有約8%，此外，國泰美國道瓊同期間漲幅則約5%；累計上述標的今年來約有二至四成不等漲幅。

近期包括高盛、摩根士丹利及德意志銀行等外資投行看好美股表現，預估S&P500指數2025年目標價上看6,500至7,000點，以23日收盤價5,974點估算，上檔空間約有9%至17%。

復華S&P500成長經理人吳允翔表示，預期美國經濟維持擴張，加上AI等新創產業引領企業獲利成長，將支撐美股長多趨勢，因應後續的貨幣政策及川普上任後的政策變化，布局建議可透過兼顧獲利成長性及多元性的美股ETF，掌握各產業投資機會。