新加坡 REITs 迎曙光

根據新加坡金融管理局近期發布最新經濟分析師調查報告，因全球電子產品需求提高，新加坡2024年第3季經濟成長年比成長5.4%，優於預期，促使再度調高對新加坡2004全年的經濟成長預測至3.6%。新加坡REITs成為投資曙光。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，隨著新加坡經濟穩步復甦，2024年新加坡酒店的ADR可能保持高位300新幣以上，平均入住率接近85%至90%，這將支持新加坡酒店REITs的穩定分紅能力，帶動金融業與觀光服務業發展，且提供REITs可投資多元化物業資產的空間，提升增益與股利成長機會。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金聚焦在高成長性的REITs為主軸，產業主力聚焦於工業、數據中心、酒店住宿、零售配置等領域，透過投資組合納入新加坡REITs，可望兼顧國際化及多元化資產的資產配置，相對掌握高股利率、低營運與低財務風險的投資價值，建議投資人可以採取定期定額或分批布局方式參與新加坡REITs的投資機會。

大華銀新加坡房地產收益基金經理人徐慧芸指出，由於新加坡三大銀行財報展望穩健，促使資金流入銀行股，讓新加坡REITs表現相對疲弱。不過隨著美國聯準會啟動降息循環，融資成本在達到高峰且預期將緩步下降的前景，以及市場對於未來兩年REITs每單位分配收益（DPU） 年均複合成長率3.2%的強勁預期，對新加坡REITs展望仍樂觀。隨著全球主要央行開始貨幣寬鬆的周期，及大多數REITs財報基本面穩健，REITs的評價有望逐漸上揚。

徐慧芸表示，基金仍偏好評價合理及財務穩健的REITs，例如資產負債表穩健的工業型REITs。同時也看好零售型REITs，尤其黃金地段租金成長預期將領先郊區零售租金。辦公室REITs保持謹慎態度，至於飯店REITs，雖然具有韌性，但目前估值較不吸引人。