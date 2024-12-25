全球科技基金 長線押寶

美股大盤標普500指數今年來已漲逾25%，科技七雄貢獻逾半漲勢，即便後續在耶誕假期的交易將相對清淡，不過法人認為「耶誕行情」再搭配明年元月紅包行情仍可期，建議可聚焦全球型科技基金，長線布局。

法人指出，根據《股票交易者年鑒》統計，1969年以來，每年最後五個交易日加上第二年的前兩個交易日，標普500指數的平均漲幅為1.3%，該時期被稱為「耶誕行情」。

根據CMoney統計至20日，觀察408檔全球一般股票型主動式基金，篩選近一個月以來全球科技相關基金前十強，其中：日盛全球關鍵半導體、路博邁5G股票、華南永昌全球物聯網精選、宏利全球科技、新光全球AI新創產業、凱基雲端趨勢、群益智慧聯網電動車等，皆有4%以上的績效，同時大敗台股大盤的負報酬。

全球科技型基金績效表現

此外，再進一步觀察近一年績效，還包括：路博邁5G股票、華南永昌全球物聯網精選、宏利全球科技、新光全球AI新創產業、凱基雲端趨勢、景順全球科技、富蘭克林華美AI新科技績效超過30%以上，同樣優於台股的27.6%。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，根據最新Bloomberg調查，隨著美國經濟數據持續優於預期，加上對川普可能減稅政策憧憬，以及預期聯準會將維持降息趨勢，機構連續三個月上調今年下半年到明年第2季經濟成長，低點預計仍落在明年第1季，明年經濟成長率進一步上修至 2.1%，2025年經濟成長強勁，美股仍有上漲空間。

展望2025年，安聯投信表示，美國新任總統川普政府的政策、全球地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動全球市場的重要因子；川普政策並不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；另方面，全球經濟軟著陸的機率仍高。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰補充，美股仍受科技股展望所牽動，關注的需求判斷指標包括：一、CSP大廠在2025年針對AI投資持續增加；二、CoWoS投片量持續上修，Nvidia GB200將在明年第1季後加速供應；三、Nvidia、Oracle、TSM等管理層談話展現企業對AI產品導入與開發積極度，皆為半導體產業奠定良好需求基礎。