美股將高檔震盪？法人分析：財報與川普政策成焦點

耶誕行情有望發威？法人指出，美股後市可能將維持高檔震盪，市場預期貨幣政策預期與Fed貼近後，焦點轉向企業財報與川普可能的關稅政策。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰分析，美股高檔震盪，在市場對於貨幣政策之預期與Fed貼近後，轉向關注企業在財報季表現，以及川普後續關稅政策可能的結果。類股輪動近兩個月快速，且並未有顯著方向，科技股財報好壞參半，但AI資本支出並未減速，支撐整體美股及科技樂觀情緒。

展望後市，蘇聖峰指出，整體來看，台積電（2330）第3季營收與毛利大幅優於預期，強調AI需求強勁，共識再上調展望，半導體股上檔空間可期。此外，汽車、工控、通用型伺服器等應用零組件庫存已修正至健康水位，看好整體半導體產業鏈開始呈現較均勻的復甦，雖類股交易短線震盪加大，但長線需求動能仍穩健。

另外，美股仍受科技股展望所牽動，關注的需求判斷指標包括：一、CSP大廠在2025年針對AI投資持續增加；二、CoWoS投片量持續上修，輝達GB200將在明年第1季後加速供應；三、Nvidia、Oracle、TSM等管理層談話展現企業對AI產品導入與開發積極度，皆為半導體產業奠定良好需求基礎。