快訊

就在今晚！聖誕夜梵蒂岡要開啟聖門，25年一度「禧年傳統」

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

獨／吳奇隆、劉詩詩離婚頻傳 「惡婆婆」隆媽扛9年罵名全說了！

耶誕行情可期？全球科技型基金近一個月績效強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美股大盤標普500指數今年來已漲逾25%，科技七雄貢獻逾半漲勢，即便後續在耶誕假期的交易將相對清淡，不過法人認為「耶誕行情」再搭配明年元月紅包行情仍可期，建議可聚焦全球型科技基金，長線布局。

法人指出，根據《股票交易者年鑒》統計，1969年以來，每年最後五個交易日加上第二年的前兩個交易日，標普500指數的平均漲幅為1.3%，該時期被稱為「耶誕行情」。

根據CMoney統計至20日，觀察408檔全球一般股票型主動式基金，篩選近一個月以來全球科技相關基金前十強，其中：日盛全球關鍵半導體、路博邁5G股票、華南永昌全球物聯網精選、宏利全球科技、新光全球AI新創產業、凱基雲端趨勢、群益智慧聯網電動車等，皆有4%以上的績效，同時大敗台股大盤的負報酬（-0.7%）。

此外，再進一步觀察近一年績效，還包括：路博邁5G股票、華南永昌全球物聯網精選、宏利全球科技、新光全球AI新創產業、凱基雲端趨勢、景順全球科技、富蘭克林華美AI新科技績效超過30%以上，同樣優於台股的27.6%。

展望2025年，安聯投信表示，美國新任總統川普政府的政策、全球地緣政治、歐洲政治變局，將是牽動全球市場的重要因子；川普政策並不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；另方面，全球經濟軟著陸的機率仍高。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰補充，美股仍受科技股展望所牽動，關注的需求判斷指標包括：一、CSP大廠在2025年針對AI投資持續增加；二、CoWoS投片量持續上修，Nvidia GB200將在明年第1季後加速供應；三、Nvidia、Oracle、TSM等管理層談話展現企業對AI產品導入與開發積極度，皆為半導體產業奠定良好需求基礎。

AI 半導體 股票

延伸閱讀

凱基壽報喜 得獎數創高

凱基壽奪永續發展獎

凱基壽贊助社福愛心路跑

用愛跑出幸福人生 凱基人壽贊助公益路跑

相關新聞

集保「境內基金集中清算平台」B2C上線 投信直客基金申購更便利

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台於2024年12月23日起，擴大推出投信直客投資人(B2C)款項收付服務，提供投資...

前十大規模全球股票型基金 這檔績效與人氣兼具

全球股市火熱，帶動今年全球股票型基金規模同步成長。據晨星統計至11月底，規模前十大的全球股票型基金，過半數聚焦於科技，反...

亞股失血 台股傷最重

美國聯準會（Fed）對貨幣政策態度轉鷹，外資上周全面撤出新興亞股，以台股遭賣超22.4億美元最多，其次則是南韓的16.1...

第1季基金投資趨勢／股債多元配置 兼顧收益與風險

瀚亞投信指出，預估2025年全球經濟將溫和成長，美國聯準會（Fed）也將持續在降息軌道，但川普2.0時代來臨，新政可能引...

債市布局 截長補短

美國聯準會（Fed）態度偏鷹，市場預估明年降息幅度減半，導致「債」現震盪，美國十年期公債殖利率攀升至半年多來新高。法人建...

固定型吸金 亞歐債亮眼

聯準會鷹派立場推升美債殖利率，但債市資金流向不一，過去一周整體固定收益型ETF獲12.3億美元資金流入，其中，亞債、歐債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。