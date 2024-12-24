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集保「境內基金集中清算平台」B2C上線 投信直客基金申購更便利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保「境內基金集中清算平台」B2C上線，投信直客基金申購更便利。（臺灣集中保管結算所/提供）
集保「境內基金集中清算平台」B2C上線，投信直客基金申購更便利。（臺灣集中保管結算所/提供）

臺灣集中保管結算所境內基金集中清算平台於2024年12月23日起，擴大推出投信直客投資人(B2C)款項收付服務，提供投資人便利且低成本的申購扣款方式，降低基金交易成本，協助投信業者拓展直客業務。

投信直客投資人(B2C)款項收付服務，係集保結算所透過華南銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、台新銀行、永豐銀行、中華郵政等十家金融機構，以及財金公司全國性繳費(稅)系統連結農漁會及信用合作社計374家機構，辦理基金申購自動化扣款及付款作業，提供基金投資人安全便捷的款項收付環境。

集保結算所總經理陳德鄉表示，「境內基金集中清算平台」依金管會「資本市場藍圖」政策指導，並在基金業者及投信投顧公會、信託公會的大力支持下，逐步擘建標準化、自動化的境內基金集中清算機制。去年推出投信業者與基金銷售機構間(B2B)款項總額收付服務，將市場「多對多」的匯款作業，轉換為「多對一、一對多」形式，經統計銷售機構之申購付款筆數大幅減少95%，投信業者亦減少63%的買回配息匯款筆數，顯著提升市場作業效率。本次推出B2C款項收付服務，將打造更完善的基金交易款項收付環境。

未來基金投資人在申購時，可以透過集保結算所合作的金融機構帳戶，辦理美元、歐元、日元等8種外幣扣款，無須支付任何費用；另買回時，透過前述十家金融機構也不會內扣銀行匯費，每筆交易可節省外幣匯款手續費約新臺幣400-800元，交易成本降低的成效顯著。集保結算所提醒投資人須洽往來投信業者簽署新版扣款轉帳授權書，才能享受減免外幣匯款手續費的服務。

在投信業者效益方面，B2C款項收付服務的推出，將有效降低投資人的交易成本，進而提升投信直客的交易意願，幫助業者拓展外幣基金的申購業務。同時，透過該服務，投信業者不僅能減少後台人力成本及款項調撥費用，還能提升申購與贖回作業的對帳效率。

集保結算所本於「總是為您的投資多想一步」理念，長期落實於基金產業，建構安全高效的基金基礎設施，並結合前台及後台作業經驗，不斷以使用者的角度思考，作為投信公司、銷售機構及投資人最好的後盾，成就基金產業生態系共榮發展。

集保結算所

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