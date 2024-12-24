前十大規模全球股票型基金 這檔績效與人氣兼具

全球股市火熱，帶動今年全球股票型基金規模同步成長。據晨星統計至11月底，規模前十大的全球股票型基金，過半數聚焦於科技，反映出生成式AI引領全球最核心的尖端趨勢，科技股持續獨領風騷是投資的重要主軸。

據晨星統計至11月底，統一全球新科技基金今年以來繳出近五成報酬率，是75檔全球股票型基金之冠，亮麗的績效成為吸引人氣的基石，依照投信投顧公會資料顯示，統一全球新科技基金今年獲得淨申購5.73億元，在規模前十大的全球股票型基金中買氣最旺。在績效與人氣兼具下，統一全球新科技基金規模衝高到84.09億元，增胖54.75%，也是規模前十大基金中，增幅唯一超過五成者。這檔基金透過主動選股，從全球各市場中，將充分掌握趨勢脈動、與具備業績爆發力的成長型科技股，納入投資組合中，鎖定AI時代新商機。

美股第4季頻創新高，尤其總統大選後一路狂飆，在聯準會主席鮑爾釋出偏鷹的言論後，美股震盪加劇，針對後市展望，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美國選後資金大舉從新興市場流回美國，推升美股評價面已偏貴，估值已達24倍，高於疫情前的22倍均值，因此適當回檔是合理修正。

郭智偉進一步分析，觀察美國「未來五年的五年期預期通膨率」指標，12月雖然小幅上揚，但仍遠低於7月時的今年來高點，也遠低於疫情後升息循環時的平均水平，顯示通膨未有惡化，預估降息只是放緩，但降息趨勢不變，仍有利資金面。且明年美股企業獲利預估有5~10%的成長，經濟依舊強勁，美股並無轉空的跡象，良性修正正是伺機佈局的好時機。

統一投信即日起至明年1月24日前，推出【全系列基金】定期定額&日日扣０手續續費，還加碼「統一全球新科技基金」等四檔精選基金網路單筆申購也免手續費的優惠活動。