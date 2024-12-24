第1季基金投資趨勢／股債多元配置 兼顧收益與風險

瀚亞投信指出，預估2025年全球經濟將溫和成長，美國聯準會（Fed）也將持續在降息軌道，但川普2.0時代來臨，新政可能引發金融市場波動。建議投資人，在投資組合中，50%配置在股票部位，聚焦美國科技、印度及日股，30%在股債多重收益組合基金，20%在美元公司債基金。

瀚亞投信投資長林如惠表示，在川普2.0時代，通貨膨脹及利率等不確定性可能加劇市場波動度，但同時提供很好的投資機會，靈活調整與精選個股將是2025年致勝關鍵。

瀚亞多重收益優化組合基金廣納多類資產，以降低投資組合的波動，目前以投資等級債占36.5%最多，再來是全球股票的24.4%、非投資等級債的15.7%、美股的12.7%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率超過6.6%。還有美元、澳幣、紐幣、南非幣、人民幣及日圓等多項配息級別。

瀚亞投信指出，Fed持續採取寬鬆政策，企業財務體質改善，建議投資人可配置20%在信用債，包括瀚亞優質公司債、瀚亞全球非投資等級債券基金，在追求收益的同時，也能有抵禦風險的能力。

瀚亞優質公司債基金主要持有美元債，平均信評為A-，平均存續期間為6.8年，以工業債占48.9%最多，再來是金融債的29.9%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於5.45~9.2%。

瀚亞美國非投資等級債券基金平均信評為BB-，平均存續期間為3.8年，以工業債占76.7%最多，再來是金融債15.5%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於9.08%~11.18%。

在純股票基金方面，印度基金可配置20%。瀚亞印度基金成立於2005年，是境內歷史最悠久的印度股票基金，操作策略偏重大型龍頭股，並採取集中持股策略，前十大持股比重高達五成以上，產業聚焦景氣循環性消費、金融及工業等。

印度股市9月底創歷史新高之後走勢震盪。瀚亞投信認為，川普2.0時代將影響全球市場。印度為內生性經濟，足以帶動自身需求與消費升級，加上企業獲利穩定、槓桿降低，研判印度股市受到外部影響的程度較低，可望在眾多挑戰之中脫穎而出。

人工智慧（AI）發展將百花齊放，美國或全球科技股在投資組合中必不可少，瀚亞投信建議可配置20%。瀚亞美國高科技基金中長期績效皆為同類型前段班，因應川普可能加徵關稅，半導體族群較高營收又來自國際市場，短線受到的影響可能較大，因此投資團隊近期拉高基期較低的軟體與資訊服務業者比重，並降低半導體與電器設備部位。基金前三大持股為輝達的9.6%、博通（Broadcom）的6.5%、微軟的6.3%。

瀚亞全球科技股票基金則聚焦千億元級以上的超大型優質企業，檔數控制在40至50檔之間，年化周轉率約30%~40%，採高信念投資策略。基金目前以網路股占33.2%最多，其次是半導體股的27.7%、軟體股的19.5%、電腦股的7%；前三大持股為微軟的8.3%、輝達的8.1%、Meta的6.1%。

日股則可占10%。瀚亞投資日本動力股票基金鎖定股價被低估個股，由下而上精選中小型股占四成，看好當地內需將帶動中小企業的漲勢；50%的持股具有海外收入來源，對日圓變動較不敏感。也就是說，日圓若在2025年升值，對基金持有的企業影響不大。