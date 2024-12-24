近期受到川普當選美國總統可能會再度引發美中貿易關稅戰，以及中國大陸經濟刺激政策不構具體化的影響，導致銅價走勢較為疲弱，銅價受到油價漲跌的影響較高。

街口投信表示，雖然原油價格呈現區間震盪，但要進一步走低的可能性不高，後續若地緣衝突升溫，將帶動原物料價格的上漲。

街口投信表示，近期銅價走勢較為疲軟，因此，美元對銅價的影響性正持續增強當中。

預期明（2025）年美國聯準會持續進行降息政策後，在美元走弱及利率降低的幫助下，將有利於銅價的表現。未來銅價若因市場供需失衡而走強的話，美元走勢對銅價的影響將會快速下降。

銅價走勢與股市的相關性仍相當低，顯示股市的變動並不影響銅價的長期趨勢。從長遠的角度來看，在全球綠色能源轉型，以及擴大電網建設與AI發展熱潮帶動下，銅價的長期趨勢仍是偏多格局，因此，適合投資人長期持有配置，以降低整體資產報酬率波動的風險。

截至今年11月底LME ＆上海銅庫存量同步下降。其中，上海庫存下降的主因為中國大陸於12月1日取消出口退稅，因此，相關企業趕在11月底擴大銅的出口。

值得留意的是，根據Earth-i 的SAVANT監控平台最新數據顯示，10月全球冶煉廠平均閒置率達到16.1%，為6月以來最高。其中，中國大陸較9月下降4.8%，為4月以來最大的降幅。

街口投信表示，受到極端氣候影響，全球夏季高溫熱浪、冬季極寒風暴頻繁發生，使得冷凍空調及取暖需求大幅增加，再加上交通電氣化及AI狂潮，推升全球電力需求激增。

受惠於電力需求持續增長，未來跨國清潔電力出口將成為常態，並帶動電力傳輸及電網建設，而銅將成為最大的受惠金屬。