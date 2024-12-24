快訊

把握好天氣 吳德榮：周五冷氣團可能達「強烈」標準 先濕冷再乾冷

陽光行動／風機退役潮 綠能垃圾來襲

大雨將趨緩 今起氣溫稍回升轉晴 周五迎冷氣團急凍3天

聽新聞
0:00 / 0:00

債市布局 截長補短

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
新台幣保守股債混合基金績效
新台幣保守股債混合基金績效

美國聯準會（Fed）態度偏鷹，市場預估明年降息幅度減半，導致「債」現震盪，美國十年期公債殖利率攀升至半年多來新高。法人建議債市布局截「長」補「短」，或者透過股債混合型基金，以較穩健方式掌握多元收益機會。

Fed最新動作造成股債市動盪，復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，長天期債券價格易受通膨預期等變數影響，出現較大的波動，儘管降息步調放緩，但明年仍處降息趨勢，且殖利率處相對高位仍具投資價值，短天期債券有相似長債的息收、較低的價格波動優勢，可提供做為債息累積較佳的資金出路。

復華奧林匹克全球組合基金經理人王品昕指出，目前股市評價相對企業獲利增速偏高、市場情緒相對偏熱，容易受貨幣政策變動及川普政策不確定性影響，加大行情波動度，後市部位配置可聚焦收益型股債資產，以高息短債為主，搭配特別股、高股息題材分散布局，在市場震盪的環境中獲取多元的收益機會。

群益全民安穩樂退組合基金經理人林宗慧指出，Fed降息節奏進入停看聽模式，委員自身也須等待觀察川普政策細節對經濟與通膨影響，未來一段時間更無法給予市場較清晰的前瞻指引，風險性資產波動性將上升，短線過熱的情緒與部位適度修正對長多並非壞事，重點仍放在關注經濟與企業獲利基本面變化。

川普2.0重新推升市場通膨疑慮，美債利率大幅上揚，經濟前景同步改善，風險資產價格保持穩定。今年以來，債券資產持續提供較高的利息收益，股市資產也多數保持上漲，展望川普上任將帶來全球政經的不確定性，預期透過股債分散布局將能抵禦金融市場波動風險。

核心部位可為高評級債與高息債複合收益策略，Fed未來一季將延續降息政策，當前債市息收具配置優勢，並在股市動能持續之際，保持股票增益策略。

延伸閱讀

川普提議買下格陵蘭 任命PayPal創辦人出使丹麥

衝著中國…川普嗆收回巴拿馬運河 直言「不應由中管理」

拜規川不隨 川普上任所可能政策轉彎一次看

助選有功 川普贊成TikTok在美暫時保留

相關新聞

亞股失血 台股傷最重

美國聯準會（Fed）對貨幣政策態度轉鷹，外資上周全面撤出新興亞股，以台股遭賣超22.4億美元最多，其次則是南韓的16.1...

第1季基金投資趨勢／股債多元配置 兼顧收益與風險

瀚亞投信指出，預估2025年全球經濟將溫和成長，美國聯準會（Fed）也將持續在降息軌道，但川普2.0時代來臨，新政可能引...

債市布局 截長補短

美國聯準會（Fed）態度偏鷹，市場預估明年降息幅度減半，導致「債」現震盪，美國十年期公債殖利率攀升至半年多來新高。法人建...

固定型吸金 亞歐債亮眼

聯準會鷹派立場推升美債殖利率，但債市資金流向不一，過去一周整體固定收益型ETF獲12.3億美元資金流入，其中，亞債、歐債...

銅價有撐 長線偏多

近期受到川普當選美國總統可能會再度引發美中貿易關稅戰，以及中國大陸經濟刺激政策不構具體化的影響，導致銅價走勢較為疲弱，銅...

2025投資 聚焦五主題

展望2025年，法人指出，全球經濟及金融市場受到眾多不確定因素干擾，將迎來高通貨膨脹及高波動的年代。投資人可鎖定五大投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。