美國聯準會（Fed）態度偏鷹，市場預估明年降息幅度減半，導致「債」現震盪，美國十年期公債殖利率攀升至半年多來新高。法人建議債市布局截「長」補「短」，或者透過股債混合型基金，以較穩健方式掌握多元收益機會。

Fed最新動作造成股債市動盪，復華全球短期收益基金經理人黃媛君表示，長天期債券價格易受通膨預期等變數影響，出現較大的波動，儘管降息步調放緩，但明年仍處降息趨勢，且殖利率處相對高位仍具投資價值，短天期債券有相似長債的息收、較低的價格波動優勢，可提供做為債息累積較佳的資金出路。

復華奧林匹克全球組合基金經理人王品昕指出，目前股市評價相對企業獲利增速偏高、市場情緒相對偏熱，容易受貨幣政策變動及川普政策不確定性影響，加大行情波動度，後市部位配置可聚焦收益型股債資產，以高息短債為主，搭配特別股、高股息題材分散布局，在市場震盪的環境中獲取多元的收益機會。

群益全民安穩樂退組合基金經理人林宗慧指出，Fed降息節奏進入停看聽模式，委員自身也須等待觀察川普政策細節對經濟與通膨影響，未來一段時間更無法給予市場較清晰的前瞻指引，風險性資產波動性將上升，短線過熱的情緒與部位適度修正對長多並非壞事，重點仍放在關注經濟與企業獲利基本面變化。

川普2.0重新推升市場通膨疑慮，美債利率大幅上揚，經濟前景同步改善，風險資產價格保持穩定。今年以來，債券資產持續提供較高的利息收益，股市資產也多數保持上漲，展望川普上任將帶來全球政經的不確定性，預期透過股債分散布局將能抵禦金融市場波動風險。

核心部位可為高評級債與高息債複合收益策略，Fed未來一季將延續降息政策，當前債市息收具配置優勢，並在股市動能持續之際，保持股票增益策略。