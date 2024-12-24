固定型吸金 亞歐債亮眼

聯準會鷹派立場推升美債殖利率，但債市資金流向不一，過去一周整體固定收益型ETF獲12.3億美元資金流入，其中，亞債、歐債分別獲6.5億、2.8億美元淨流入，但美債出現9.1億美元淨流出。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入11.1億美元，但非投資等級債ETF遭到18.5億美元資金流出。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，透過跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，有助於提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合，追求可持續的收益與資本增值機會同時也能有效控制下檔風險。就債市而言，目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與投資級債仍分別有7%與5%左右水準，而具備防禦與風險分散優勢的公債也有高於4%的殖利率，是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺要角。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒指出，非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，而儘管利差偏窄，但透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，藉由避開過度競爭的產業與避開長期趨勢下滑的產業（如付費電視、串流影音、商場型零售業等），尋求具可持續性與具韌性的投資成果。