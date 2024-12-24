亞股失血 台股傷最重

美國聯準會（Fed）對貨幣政策態度轉鷹，外資上周全面撤出新興亞股，以台股遭賣超22.4億美元最多，其次則是南韓的16.1億美元、印度的4.6億美元。亞股上周全數收黑，以印度跌5%最慘，其次是泰國及印尼都跌4.7%，台股則跌2.2%。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓最多，但金額只剩22.2億美元，其次是印尼的11.1億美元；賣超則以對台股的209.1億美元最重，再來是泰國的41.6億美元。今年以來，新興亞股仍以台股大漲28.8%最優，再來是越南的11.7%，以南韓跌8%最弱。

外資在新興亞洲主要股市買賣超

印度是外資12月以來唯一買超的新興亞股。群益印度中小基金經理人林光佑表示，第4季以來，受到美國大選及中東戰事等不確定因素影響，印度股市在創新高後拉回整理。

不過，林光佑指出，印度經濟數據依舊強勁，加上時逢消費旺季，且長線的經濟與產業改革政策也持續推進，因此仍正向看印度後市。短線只要拉回，不失為進場建立部位的好契機。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，本周為財報、經濟數據空窗期，又逢外資耶誕假期，有助於內資法人及企業作帳行情，配合外資期貨空單口數下降，短線指數再跌空間有限。操作上，建議逢低分批布局，可聚焦半導體封測、測試介面等，並伺機回補矽智財（IP）、IC設計族群。

安聯投信台股團隊指出，電子產業目前仍以人工智慧（AI）相關供應鏈訂單能見度最高，雖短期仍有生產良率及零組件供給不足等問題須解決，但出貨量逐季放大，可望帶給相關廠商2025年上半年營運淡季不淡。

越南今年來漲幅超越印度。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，在全球供應鏈重組趨勢下，越南憑藉優越的地理位置和具競爭力的生產成本，持續吸引國際製造業進駐。預計2025年越南將有機會由「邊境市場」升級至「新興市場」，可望吸引更多國際資金湧入。