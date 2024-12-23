美股七雄今年來表現出色，多檔個股最近股價創歷史新高。展望2025年，法人指出，投資人應小心過度集中投資的風險，不論是股票或債券，多元布局策略可望奏效，降低波動風險。

路博邁集團指出，2024年投資人如果擔憂過度持有美國超大型科技股，反而錯過這波大行情。過去兩年來，分散投資是難以堅守的紀律，但多元布局策略可望在2025年獲得回報。

路博邁多元資產共同投資長卡努琛（Erik Knutzen）及布拉茲克（Jeff Blazek）指出，美國大選後，衡量市場隱含波動性的數據已從高點回落，但這也代表大量風險和機會可能天天變化。投資者在這環境中應保持分散投資，並額外強化投資組合的防護力，納入能受益於主要逆趨勢情境的資產。

這表示獲利了結部分美國大型股，然後再平衡資產配置，建立小型股、價值股和美國以外股票的部位。