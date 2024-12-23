統一海外股票基金 吸睛

今年全球股市行情熱絡，雖然部分市場漲至相對高檔，在聯準會降息循環背景下，股市長線多頭可期，推動投資人以定期定額布局海外股票型基金。依照投信投顧公會11月數據，與去年底相比，定期定額單月扣款金額增加最多的十檔海外股票型基金，最高增加2,768萬元，最低也有600萬元以上。

檢視這些基金的績效，今年來報酬率皆在二成以上。其中，有兩檔基金今年來績效甚至超過五成，分別為統一大中華中小基金及統一全球新科技基金，報酬率達到54.8%及53.4%。今年來報酬率在四成以上的基金，則有復華全球物聯網科技及統一新亞洲科技能源等。

近三年中國股市表現疲弱，為相關基金的經理人操盤帶來更大挑戰，但統一大中華中小基金仍繳出亮眼成績單，顯示統一投信投研團隊實力堅強。

今年以來績效亞軍統一全球新科技基金，報酬率也達到53.4%。這檔基金聚焦全球最具成長潛力的科技股，5年報酬率甚至達到207.6%，也是榜單中唯一一檔五年績效超過200%的基金。

科技股具備高成長爆發力，相關基金向來是定期定額熱門選擇，統一全球新科技基金績效表現突出，帶動11月定期定額單月扣款金額較去年底大增2,768萬元至7,050萬元，不僅金額增額第一，也是單月定期定額金額最高的海外股票型基金。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近期美股修正為短線過熱的合理回調，但美國經濟基本面保持穩健，美股明年企業獲利成長率預估也有10%，支撐股市後市表現。

雖然聯準會12月利率決策會議釋出的消息較為鷹派，使市場出現較大波動，但依照最新點陣圖，聯準會長期均衡利率3%，仍低於本次降息後的4.25%至4.50%。聯準會降息趨勢不變，僅腳步放緩，資金面仍對股市行情有利。

郭智偉表示，以趨勢來說，AI持續高速成長，使明年科技股預計仍由AI主導。惟須留意明年一月美國總統就職，新政府政策及相關言論可能為股市帶來較大波動。建議投資人可以分批買進或定期定額方式布局，分散投資風險。