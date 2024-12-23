BBB公司債 有魅力

2025年聯準會可望延續降息循環格局，將帶動全球投資等級企業債利潤率提升、淨槓桿率持平，投資等級債券發行人財務體質有獲利支撐，信用狀況穩定，高利率環境有利激勵投資等級公司債券的漲升行情。

從利差來看，BBB公司債的估值較高信評公司債更具吸引力，且根據統計，BBB公司債的殖利率居投資級債券之冠，建議優先布局。

台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B）研究團隊表示，近期美債利率波動放大，主要是反映川普進口關稅和減稅政策可能引發通膨上升的可能性，後續將關注相關政策是否導致通膨上升。

但若通膨上升且極具黏性，可能維持政策利率不變，若仍在可接受的範圍內，即使不降息導致債券殖利率上升，殖利率彈升未必會引發大幅修正。

台新投信分析，美國非農及CPI數據符合市場預期，顯示整體就業市場逐漸緩和，初步預估川普政策對美國經濟實質影響相對有限，則債市仍有表現空間。

建議在投資等級債找尋更好的收益機會，可留意BBB級別，反映信用貼水，收益率相對更高。

凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘表示，本次12月聯準會降息符合市場預期，但會後釋出放緩降息的訊號，顯示貨幣政策已更趨近中性立場，導致市場持續反應先前樂觀的降息預期受到考驗。

因應此次FOMC利率決策，凱基投信上調美國十年期公債殖利率預估區間至3.9-4.4%，後續仍須觀察明年1月新政上路後關稅與移民政策對整體經濟情勢帶來的變化。若川普政策引發GDP下滑、失業率上升、通膨攀升，屆時聯準會或許會加快降息的腳步。

劉書銘指出，在目前經濟前景仍佳的前提下，現階段債券投資的主要風險來源，並非企業違約風險，而是公債殖利率的波動；因此債市布局可適度向下放寬信評標準，透過中段信用評等（信評A~B）的信用債券提升票息水準，以提高票息收入為主要考量，以挺過利率波動所帶來的債市動盪。