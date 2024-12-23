聽新聞
0:00 / 0:00

全球市場觀測站／非投等債 抵禦力佳

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會鷹派降息，美股走低、美債殖利率揚升，新興市場股市也走弱。聯準會宣布降息1碼，不過主席鮑爾於會後記者會表示，未來可能放慢甚至暫停降息步伐，同時，利率點陣圖亦全面上修利率預估中位數，澆熄市場對利率前景的樂觀期望，展現聯準會更為謹慎的立場，使得美債殖利率飆升，並對股市帶來壓力。

聯準會上調明後兩年利率中位數，利率點陣圖顯示，明年的降息幅度從4碼減少為2碼，同時， FedWatch數據顯示，目前市場預估明年1月維持利率不變的機率已超過九成，較會議前的81%增加。

群益投信表示，川普高喊對中、加、墨加徵關稅，增加市場不確定性，美債殖利率雖在川普提名務實派人選擔任財長、年內最後一次降息大致底定，一度走降，然明年通膨及降息路徑不確定性仍高，市場拋售長債下，殖利率又見回升，增添利率風險，今年以來表現最佳的非投等債持續展現抵禦能力，表現較佳。

群益投信指出，川普已公布的財政、經濟相關內閣團隊，因為「加徵關稅」的話題性令投資人忽略了其將帶來的財政紀律改善、稅務改革（企業、個人減稅）、放寬監管等利多，川普回任可視為利大於弊。選債上建議關注美新政府政策方向，避開受其衝擊的產業。

川普 聯準會 降息

延伸閱讀

半導體總產值看增 川普明年就任恐添地緣政治變數

恐帶來「災難性」衝擊！FT：川普團隊計劃新政府上任首日退出WHO

大陸未來4年聚焦經濟 陸學者閻學通分析：不太會制定統一時間表

FT：川普團隊計劃「上任第一天」就退出WHO

相關新聞

台股基金長抱 穩穩賺

美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但點陣圖顯示2025年僅剩2碼降息空間，Fed態度轉鷹，全球股市大幅震盪，台股也...

2025投資 聚焦五主題

展望2025年，法人指出，全球經濟及金融市場受到眾多不確定因素干擾，將迎來高通貨膨脹及高波動的年代。投資人可鎖定五大投資...

股債混搭 降低波動

美股七雄今年來表現出色，多檔個股最近股價創歷史新高。展望2025年，法人指出，投資人應小心過度集中投資的風險，不論是股票...

日股基金 有上漲潛力

受惠於便宜日圓與企業獲利成長，高盛上調日股未來12個月落點預期，若日圓能持續維持弱勢，預期本益比在14.3左右，東證股價...

印度股商品 可低接

印度股市19日跌破8萬點關卡，這是繼今年11月24日以來再度跌破，前次跌破8萬點關卡後，印度指數曾反彈攻高到85,000...

全球市場觀測站／非投等債 抵禦力佳

聯準會鷹派降息，美股走低、美債殖利率揚升，新興市場股市也走弱。聯準會宣布降息1碼，不過主席鮑爾於會後記者會表示，未來可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。