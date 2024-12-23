全球市場觀測站／非投等債 抵禦力佳

聯準會鷹派降息，美股走低、美債殖利率揚升，新興市場股市也走弱。聯準會宣布降息1碼，不過主席鮑爾於會後記者會表示，未來可能放慢甚至暫停降息步伐，同時，利率點陣圖亦全面上修利率預估中位數，澆熄市場對利率前景的樂觀期望，展現聯準會更為謹慎的立場，使得美債殖利率飆升，並對股市帶來壓力。

聯準會上調明後兩年利率中位數，利率點陣圖顯示，明年的降息幅度從4碼減少為2碼，同時， FedWatch數據顯示，目前市場預估明年1月維持利率不變的機率已超過九成，較會議前的81%增加。

群益投信表示，川普高喊對中、加、墨加徵關稅，增加市場不確定性，美債殖利率雖在川普提名務實派人選擔任財長、年內最後一次降息大致底定，一度走降，然明年通膨及降息路徑不確定性仍高，市場拋售長債下，殖利率又見回升，增添利率風險，今年以來表現最佳的非投等債持續展現抵禦能力，表現較佳。

群益投信指出，川普已公布的財政、經濟相關內閣團隊，因為「加徵關稅」的話題性令投資人忽略了其將帶來的財政紀律改善、稅務改革（企業、個人減稅）、放寬監管等利多，川普回任可視為利大於弊。選債上建議關注美新政府政策方向，避開受其衝擊的產業。