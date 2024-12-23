2025投資 聚焦五主題

展望2025年，法人指出，全球經濟及金融市場受到眾多不確定因素干擾，將迎來高通貨膨脹及高波動的年代。投資人可鎖定五大投資主題，即貨幣寬鬆、基礎建設加速發展、多元化投資策略的紅利、人工智慧（AI）持續推動、健康長壽市場的崛起。

品浩（PIMCO）分析，去全球化進程加速、民粹與保護主義抬頭，增添通膨壓力及商品與服務市場的波動性。此外，美國預期實施的加徵關稅政策，加上地緣政治衝突持續升溫，都可能再次導致全球供應鏈受阻，進一步加劇市場的不確定性。

在此趨勢下，PIMCO建議投資人，應採取更防禦和靈活的策略，以應對通膨帶來的風險，建議聚焦提升投資組合的韌性與穩定性，並善用抗通膨債券及實體資產管理風險及波動。

法國巴黎銀行財富管理指出，投資人可以聚焦五大主題。首先是貨幣寬鬆。美歐等主要央行都已開啟降息循環，基準利率從15-20年來最高水準逐步往下，2025年將延續此趨勢，有利股票、債券、大宗商品、房地產和私募資產等風險資產。

法國巴黎銀行指出，其次是基礎建設，包括實體與數位，直接連結人與物、資訊、地點、市場和資源，可說是新的工業革命。

第三是多元化策略有助降低風險。2021年中以來，美國債券與股票相關性為正，類似 1970-1991 年的高通膨時期。法巴建議投資人，在投資組合中，納入大宗商品及替代性收益策略，以分散風險。

第四是AI。法巴建議，可關注AI相關的股票、基礎設施及房地產，鎖定未來12-24個月內能透過AI技術提升生產力與降低成本的工業、媒體/行銷和零售公司。第五是健康長壽市場，包括製藥/生物科技與醫療技術公司、以醫療為主的房地產基金與不動產投資信託（REITs）、擁有大量銀髮族客群的消費與服務公司、與財富管理及健康保險相關的金融服務機構等。