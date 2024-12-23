日股基金 有上漲潛力

受惠於便宜日圓與企業獲利成長，高盛上調日股未來12個月落點預期，若日圓能持續維持弱勢，預期本益比在14.3左右，東證股價指數（TOPIX）有望在2025年突破3,000點大關，距離現在的水位約有10%以上的漲幅。

法人表示，市場上調日股大盤落點，隱含對2025年薪資上調樂觀預期，有望延續3%以上的薪資漲幅，將有利於日本經濟持續維持正成長，預期名目GDP將在2025年重新加速至3.5%，企業獲利與銷貨收入也在歷史高點，建議可定期定額布局日股基金。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊指出，疫情後，日本企業對中國的依賴度下降，若川普上任後的中美貿易戰升級，受波及的程度也較小；反觀日本企業股票回購金額創歷史新高，可見在證交所驅動下，資金運用改善有所成效。

高盛對TOPIX落點敏感性分析 圖／經濟日報提供

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，基金操作聚焦在受惠財務重整更多的中小型股，同時也能受惠於日本強勁的內需動能；近期獲利了結先前已漲多的汽車與銀行類股，轉向其他價格更低且具投資價值的族群，增持日本內需、防禦型及化工等類股。

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指出，隨著通膨上升和工資恢復成長，日本似乎已打破了長期以來的低通膨模式。

隨著通膨加速，日本央行在2024年採取了緊縮立場，然而，近期的政策緊縮導致貨幣劇烈波動，使日本出口型企業面臨挑戰，但日本股票的評價仍較美國等一些市場更具吸引力。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，企業也加速實施庫藏股買回與股利發放，提升企業價值。

從今年開始，東京證券交易所每月發布計劃提高價值的公司名單，藉此對沒有提出計劃的公司施壓，反應企業治理改革，在政府重振日本市場的計劃中占據重要地位，促使外資重新看到日股的投資吸引力。