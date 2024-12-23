印度股市19日跌破8萬點關卡，這是繼今年11月24日以來再度跌破，前次跌破8萬點關卡後，印度指數曾反彈攻高到85,000餘點。因此，投信法人建議，投資人可擇機逢低布建相關的印度基金。

面對這波拉回，景順投信指出，第3季印度GDP較去年同期成長5.4%，較第2季6.7%的增長速度有所放緩，當前的經濟放緩以及有關印度最大綜合性企業集團的部分負面消息，或許是外資流出的原因。然而股市仍展現韌性，共同基金的國內資金流入抵銷約一半的外資流出。

景順投信表示，印度節慶季節已經開始，極端天氣已結束，加上最後一季農業生產成長，應可共同提振農村消費。

此外，爭議不斷的大選已經結束，印度政府專注於推動成長重回正軌，並可能在未來幾個月加速基礎建設，內需提振加上政府支出擴大以及印度央行降息在即，可能推動私人企業支出成長並吸引外國投資人關注。

ICICI保誠資產管理表示，儘管印股波動加劇，但仍相信印度的長期結構性成長故事，印度數十年消費的根本驅動力與基礎建設成長穩固，包括人口紅利、人均收入不斷上升、通膨受到控制、數位轉型、強勁的企業資產負債表與中央財政赤字。

印度股市估值不便宜，隨地緣政治緊張局勢加劇，川普新政也將對市場造成一定的波動；對想增持印度股票的投資人而言，可布局波動相對低的大型股票。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，若以中性評價估算，印度指數在未來一年，將有機會隨著企業獲利亮眼而走高，有機會挑戰雙位數報酬。川普上任後，將對全球市場造成一定程度的影響，但印度內生性經濟足以帶動內需與消費升級，受到美國或全球市場影響較小。印度指數整理後，近期上漲動能強，但尚未回到前波高點，仍是投資人進場布局的好時機。